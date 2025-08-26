„It’s a love story“: Kelce und Popstar Swift verlobt

SID 26.08.2025 • 19:48 Uhr Seit 2023 sind der Tight End der Kansas City Chiefs und die Sängerin ein Paar.

Der dreimalige Super-Bowl-Gewinner Travis Kelce und Popstar Taylor Swift haben sich verlobt. „Euer Englischlehrer und euer Sportlehrer werden heiraten“, schrieb das Paar am Dienstag in einem gemeinsamen Beitrag bei Instagram. Dazu posteten der Tight End der Kansas City Chiefs und die Sängerin einige gemeinsame Bilder, die die beiden inmitten von Blumen sowie den funkelnden Verlobungsring am Finger von Swift zeigen.

Nach einer Vielzahl an Gerüchten über eine mögliche Beziehung hatte Swift erstmals am 23. September 2023 ein Spiel von Kelce und den Chiefs im Arrowhead Stadium besucht. In der Folge war die heute 35-Jährige dann immer wieder bei NFL-Begegnungen von Kansas City live dabei. Nach dem 25:22-Sieg nach Verlängerung der Chiefs in Super Bowl 58 gegen die San Francisco 49ers feierte das Paar noch auf dem Feld in New Orleans zusammen.