Mega-Deal: Parsons per Trade zu den Packers

SID 29.08.2025 • 00:51 Uhr Der Star-Verteidiger unterschreibt in Green Bay einen Vierjahresvertrag - und steigt zum bestbezahltesten Nicht-Quarterback der NFL-Geschichte auf.

Mega-Deal in der National Football League (NFL): Die Green Bay Packers haben sich per Trade die Dienste von Star-Verteidiger Micah Parsons von den Dallas Cowboys gesichert. Das teilten beide Franchises mit. US-Medienberichten zufolge erhält der 26-Jährige bei den Packers einen Vierjahresvertrag im Wert von 188 Millionen Dollar. Damit steigt Parsons wenige Tage vor Saisonstart zum bestbezahltesten Nicht-Quarterback in der Geschichte der Football-Liga auf.

Ein Abschied von Parsons von den Cowboys hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Nach gescheiterten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung hatte der Defensive End Anfang August offiziell seinen Trade-Wunsch kommuniziert.

„Ich wollte nie, dass dieses Kapitel endet, aber ich hatte nicht alles unter Kontrolle. Mein Herz war hier und ist es immer noch“, schrieb Parsons in einem Statement: „Während dieser ganzen Zeit habe ich nie irgendwelche Forderungen gestellt. Ich habe nie mehr als Fairness verlangt. Ich habe nur darum gebeten, dass die Person, der ich vertraue, meine Vertragsverhandlungen zu führen, an diesem Prozess beteiligt wird.“