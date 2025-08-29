Neue NFL-Chance! Top-Team holt Zierer

SPORT1 29.08.2025 • 22:26 Uhr Kilian Zierer hat ein neues Team in der NFL gefunden. Der deutsche O-Liner kommt bei einer Top-Franchise unter.

Die deutsche NFL-Hoffnung Kilian Zierer hat ein neues Team gefunden. Wie die San Francisco 49ers am Freitag verkündet haben, haben sie den O-Liner für ihr Practice Squad verpflichtet.

Damit bekommt der 25-Jährige erneut eine Chance in der besten Footballliga der Welt - bei einem Top-Team. Mit Top-Stars wie Christian McCaffrey oder George Kittle zahlen die Niners zu den Schwergewichten in der Liga.

Zierer stand zuvor bei den Houston Texans, Atlanta Falcons und Cleveland Browns unter Vertrag, wartet aber noch auf sein NFL-Debüt.

Deutsche in der NFL Team Position Geburtstag und Ort Größe/ Gewicht College bisherige Stationen Amon-Ra St. Brown Detroit Lions Wide Receiver 24. Oktober 1999 in Anaheim (USA/Kalifornien) 1,83m/ 92 kg University of Southern California (USC) USC Trojans Brandon Coleman Washington Commanders Offensive tackle 12. Oktober 2000 in Newport News (USA/Virginia) 1,98 m / 145 kg Texas Christian University (TCU) Trinity Valley Community College, TCU Jakob Johnson Houston Texans Fullback 15. Dezember 1994 in Stuttgart 1,91 m /116 kg Tennessee Stuttgart Scorpions, New England Patriots, Las Vegas Raiders, New York Giants

NFL-Chance für Zierer bei 49ers

Der in München geborene Quarterback-Beschützer darf nun darauf hoffen, sich bis zum Saisonbeginn oder danach für einen der begehrten 53 Kaderplätze zu empfehlen.

2023 kam Zierer als Undrafted Free Agent aus Auburn zu den Houston Texans, wo er nach einer Knöchelverletzung auf der Injured-Reserve-Liste landete.