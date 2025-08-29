Neue NFL-Chance! Top-Team holt Zierer

Die deutsche NFL-Hoffnung Kilian Zierer hat ein neues Team gefunden. Wie die San Francisco 49ers am Freitag verkündet haben, haben sie den O-Liner für ihr Practice Squad verpflichtet.
Neue NFL-Chance für Zierer!
Damit bekommt der 25-Jährige erneut eine Chance in der besten Footballliga der Welt - bei einem Top-Team. Mit Top-Stars wie Christian McCaffrey oder George Kittle zahlen die Niners zu den Schwergewichten in der Liga.
Zierer stand zuvor bei den Houston Texans, Atlanta Falcons und Cleveland Browns unter Vertrag, wartet aber noch auf sein NFL-Debüt.
Deutsche in der NFL
Team
Position
Geburtstag und Ort
Größe/ Gewicht
College
bisherige Stationen
Amon-Ra St. Brown
Detroit Lions
Wide Receiver
24. Oktober 1999 in Anaheim (USA/Kalifornien)
1,83m/ 92 kg
University of Southern California (USC)
USC Trojans
Brandon Coleman
Washington Commanders
Offensive tackle
12. Oktober 2000 in Newport News (USA/Virginia)
1,98 m / 145 kg
Texas Christian University (TCU)
Trinity Valley Community College, TCU
Jakob Johnson
Houston Texans
Fullback
15. Dezember 1994 in Stuttgart
1,91 m /116 kg
Tennessee
Stuttgart Scorpions, New England Patriots, Las Vegas Raiders, New York Giants
NFL-Chance für Zierer bei 49ers
Der in München geborene Quarterback-Beschützer darf nun darauf hoffen, sich bis zum Saisonbeginn oder danach für einen der begehrten 53 Kaderplätze zu empfehlen.
2023 kam Zierer als Undrafted Free Agent aus Auburn zu den Houston Texans, wo er nach einer Knöchelverletzung auf der Injured-Reserve-Liste landete.
Die vergangene Saison verbrachte er immerhin im Practice Squad der Franchise, ehe er im Februar von den Falcons verpflichtet worden war. In der Vorbereitung führte sein Weg dann nach Cleveland, wo er allerdings zuletzt entlassen wurde.