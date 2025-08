NFL-Abenteuer beendet: Rees-Zammit kehrt zum Rugby zurück

Die großen Erwartungen konnte er nicht erfüllen. Bei den Chiefs kam der Wide Receiver lediglich zu drei Einsätzen in der Preseason, in denen er nur einen Pass für drei Yards fing. Nach seiner Entlassung in Kansas City konnte Rees-Zammit auch in Jacksonville nicht überzeugen. Bei den Jaguars schaffte er es in der letzten Saison nicht einmal in den aktiven 53-Mann-Kader. Ohne Ligaeinsatz folgt nun die Rückkehr zum Rugby.