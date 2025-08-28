NFL: Deutsches Sextett um Johnson in Trainingskader aufgenommen

SID 28.08.2025 • 20:49 Uhr Jakob Johnson wird in den Trainingskader der Houston Texans aufgenommen. Fünf weitere deutsche Spieler kehren ebenfalls zurück.

Der deutsche Footballprofi Jakob Johnson ist nach seiner Entlassung bei den Houston Texans in den Trainingskader („Practice Squad“) der NFL-Franchise aufgenommen worden. Der mit der Erfahrung aus 70 Ligaspielen ausgestattete Fullback hatte am Tag der „roster deadline“ den Sprung in den 53-Mann-Kader der Texans verpasst.

Neben Johnson kehrten auf diesem Weg auch Kicker-Talent Lenny Krieg (Atlanta Falcons), Linebacker Julius Welschof (Pittsburgh Steelers), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts) und Offensive Lineman Leander Wiegand (New York Jets) zu den Teams zurück, die sie rund um den Stichtag zunächst entlassen hatten.

Zierer weiter ohne Vertrag

Offensive Tackle Kilian Zierer, in der Saisonvorbereitung bei den Cleveland Browns, ist nach seiner Entlassung dagegen weiter ohne Vertrag. Als Free Agent ist er nun für alle Teams der Liga verfügbar. Die neue Saison beginnt am 4. September mit dem Duell zwischen Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys.