NFL: Jones oder Richardson? Starting Quarterback der Colts benannt

SPORT1 19.08.2025 • 18:42 Uhr Die Indianapolis Colts entscheiden sich für Daniel Jones als QB1. Coach Steichen setzt nun trotz Top-Talent Anthony Richardson auf Erfahrung und Leadership des Veterans.

Die Quarterback-Frage der Indianapolis Colts ist geklärt: Head Coach Shane Steichen vertraut zum Kickoff der neuen NFL-Saison auf Daniel Jones und entscheidet sich damit gegen den einstigen Erstrunden-Pick Anthony Richardson Sr.

Jones unterschrieb im März einen Einjahres-Deal über 14 Millionen US-Dollar und lieferte sich seither ein intensives Duell mit Richardson.

Der 22-Jährige, der in seine 3. NFL-Saison geht, zeigte im Camp zwar starke Ansätze, kämpfte jedoch erneut mit kleinen Verletzungen und schwankender Konstanz. „Am Ende waren es Kleinigkeiten, die ausschlaggebend waren“, erklärte Steichen.

NFL: Jones statt Richardson Colts-Starter

Der Coach hob besonders die Führungsqualitäten des früheren Giants-Quarterbacks hervor: „Die Jungs folgen ihm. Er kommuniziert großartig, man spürt seine Routine.“

Erstmals in seiner Karriere könne Richardson nun zum Saisonstart von der Seitenlinie aus lernen, ergänzte Steichen: „Das ist ein anderer Blickwinkel. Er kann wachsen und die Situation richtig anpacken.“

Neustart für Daniel Jones nach Giants-Aus

Für Jones bietet sich die Chance zur Wiederbelebung seiner Laufbahn. Die New York Giants hatten ihn 2019 mit dem sechsten Pick ausgewählt, doch nach 69 Starts und zwei schwachen Jahren (QBR 2023: 36,3; 2024: 47,8) verlor er vergangene Saison erst den Stammplatz und wurde anschließend entlassen.

Nun soll der 27-Jährige die Colts-Offense stabilisieren und gleichzeitig seinen Marktwert steigern.

Unklare Zukunft für Richardson

Richardsons Weg bleibt offen. Indianapolis betonte stets, der junge Spielmacher müsse das Duell nicht zwingend gewinnen, um langfristig eine Perspektive zu besitzen.

