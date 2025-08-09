NFL: Lions-Testspiel nach Verletzungsschreck abgebrochen

SID 09.08.2025 • 07:24 Uhr Morice Norris erwischt es bei einem Tackle so böse, dass ein NFL-Testpiel abgebrochen wird. Aus dem Krankenhaus gibt es schließlich Entwarnung.

Bange Momente in der National Football League: Nach einer furchterregenden Verletzung von Gästespieler Morice Norris ist das Testspiel der Detroit Lions bei den Atlanta Falcons abgebrochen worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Teamkollege des deutschen Star-Receivers Amon-Ra St. Brown, der wie der Großteil der Lions-Bestbesetzung nicht zum Einsatz kam, wurde in „stabilem Zustand“ ins Krankenhaus gebracht.

Lions-Safety Norris war in der Anfangsphase des Schlussviertels beim Versuch eines Tackles unglücklich mit dem Kopf gegen seinen Gegenspieler Nathan Carter geprallt, sein Hals wurde dabei ruckartig stark nach hinten gedehnt.

NFL: Norris musste mit Rettungswagen abtransportiert werden

Norris wurde 20 Minuten lang auf dem Spielfeld behandelt und schließlich in einem Rettungswagen aus der Arena gebracht. „Er hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen“, teilten die Lions mit.

{ "placeholderType": "MREC" }