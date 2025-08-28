NFL-Phänomen im Babyglück!

SPORT1 28.08.2025 • 10:11 Uhr Jaguars-Rookie Travis Hunter zeigt in einem YouTube-Vlog die Geburt seines Sohnes. Details hält der NFL-Neuling geheim und verbindet Familienglück plus Draft Hype.

Travis Hunter galt als spektakulärster Spieler seines College-Jahrgangs. Nun sorgt der vielseitige Rookie der Jacksonville Jaguars auch abseits des Feldes für Schlagzeilen.

Gemeinsam mit Ehefrau Leanna De La Fuente verkündete der 22-Jährige die Geburt seines ersten Kindes - in einem bewegenden YouTube-Vlog mit dem Titel „Dear Son…“. Den Namen und das exakte Geburtsdatum behielten die frisch gebackenen Eltern bewusst für sich.

NFL-Star: Video dokumentiert Schwangerschaft

Der Clip beginnt mit dem positiven Schwangerschaftstest, gefolgt von Ultraschallbildern. Anschließend begleitet die Kamera De La Fuente durch die gesamte Schwangerschaft, zeigt den wachsenden Babybauch sowie Szenen aus dem Krankenhaus kurz vor der Entbindung.

Am Ende ist nur das Schreien des Neugeborenen zu hören, während Hunter seine Frau beruhigt. In der Beschreibung steht schlicht: „Dear Son, we love you. Love, Mom and Dad.“

NFL-Draft: „Wir finden heraus, wo du aufwachsen wirst“

Besonders emotional: De La Fuente, die High-School-Liebe Hunters, berichtet von einem Traum Ende Februar, in dem sie einen Jungen mit vielen Locken auf dem Arm hielt.

„Ich wusste, dass es ein Junge wird“, sagt sie später im Video und zeigt eine handschriftliche Notiz auf ihrem Handy, datiert auf den 28. Februar.

Auch Hunters Weg in die NFL ist Teil der Aufnahme. Vor dem Draft 2025 richtet das Paar die Kamera auf den Babybauch: „Wir finden gleich heraus, wo Daddy spielen wird … und wo du aufwachsen wirst“, sagt De La Fuente.

Wenige Wochen später folgt die Szene nach der Wahl zum zweit­höchsten Pick: „Dein Dad wurde gedraftet“, ruft sie, worauf Hunter ergänzt: „Und eines Tages wirst du auch nach Jacksonville geholt - aber du musst besser sein als ich.“

Hunter unter sportlichem Druck

Der Cornerback und Wide Receiver steht ohnehin im Fokus. Analyst Ryan Clark erinnerte jüngst: „Wenn die Jaguars Hunter nicht auf beiden Seiten des Balls einsetzen, war es ein Fehler, ihn zu draften.“ Genau das hatte Jacksonville beim Pick in Aussicht gestellt. Einen gleichzeitigen Starter in Angriff und Abwehr gab es in der NFL allerdings seit Jahrzehnten nicht mehr.