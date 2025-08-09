NFL: Sanders überzeugt nach Draft-Absturz

SPORT1 09.08.2025 • 12:31 Uhr Shedeur Sanders glänzt bei seinem NFL-Debüt für die Cleveland Browns mit zwei Touchdowns.

Shedeur Sanders hat ein vielversprechendes Debüt hingelegt: In der Vorbereitung auf die neue NFL-Saison sorgte der Quarterback bei einem mit Spannung erwarteten Debüt für zwei Touchdowns und einen deutlichen Sieg.

Der Spielmacher führte die Cleveland Browns zu einem 30:10 in der gegen die Carolina Panthers. Der 22-Jährige stand dabei fast drei Viertel lang auf dem Feld.

Bereits im ersten Drive des zweiten Viertels schlug der Youngster mit dem berühmten Nachnamen zu. Tief in der Red Zone bewies Sanders Nerven. Der Rookie feuerte einen präzisen Sieben-Yard-Pass in die hintere Ecke der Endzone - Wide Receiver Kaden Davis griff sicher zu.

Sanders liefert ordentliche Zahlen

„Yes Lawd! Yes!“, jubelte Vater und Hall-of-Famer Deion Sanders wenig später auf X.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit sorgte Sanders dann für die nächsten Punkte: Erneut fand er Davis, diesmal aus zwölf Yards.

Insgesamt brachte der Fünftrunden-Pick 14 seiner 23 Pässe für 138 Yards und zwei Touchdowns an, dazu kamen 23 Rushing-Yards. Nach 45 Snaps durfte er auf die Bank, ehe Neuzugang Tyler Huntley zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels übernahm.

Noch im Frühjahr galt Sanders als möglicher First-Round-Pick im Draft 2025. Überraschend rutschte er jedoch bis Position 144, wo Cleveland bereits den zweiten Quarterback zog - nach Dillon Gabriel in Runde drei. In den ersten Trainings-Wochen war Sanders lediglich QB4 hinter Gabriel, Joe Flacco und Kenny Pickett.