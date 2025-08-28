NFL: Schocker-Trade um Superstar

SPORT1 28.08.2025 • 23:48 Uhr Was lange unvorstellbar schien, ist perfekt: Micah Parsons verlässt die Dallas Cowboys und unterschreibt einen historischen Vertrag.

Blockbuster-Deal in der NFL! Die Dallas Cowboys traden tatsächlich ihren Star-Verteidiger Micah Parsons zu den Green Bay Packers, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten.

Für den Defensive End öffnet sich in Green Bay ein neues Kapitel – und zwar mit einem Rekordvertrag. Der Linebacker unterschreibt laut den Berichten bei den Packers für vier Jahre und 188 Millionen Dollar, davon 136 Millionen garantiert.

Mit einem Jahresgehalt von 47 Millionen Dollar wird er damit zum bestbezahlten Nicht-Quarterback in der NFL-Geschichte.

Parsons hatte sich in der Vorbereitung geweigert, für die Cowboys aufzulaufen, nachdem die Vertragsverhandlungen ins Stocken geraten waren. Der 26-Jährige forderte offen einen Trade – nun wurde seinem Wunsch entsprochen.

Beispielloser NFL-Hammer

Der Trade ist nicht nur hinsichtlich des Gehalts historisch. Selten zuvor hatte eine Franchise einen Star, der das Team auf Jahre prägen sollte, zu einem solchen Zeitpunkt ziehen lassen. NFL-Insider Adam Shafter nennt ein Beispiel: „Parsons ist einer von 29 Spielern, die in der Common Draft Era in der ersten Runde ausgewählt wurden und in jeder ihrer ersten vier Spielzeiten für den Pro Bowl nominiert wurden. Er wird nun der einzige sein, der in seiner fünften Saison für ein anderes Team spielt.“

In einem Statement schrieb Parsons selbst: „Ich wollte nie, dass dieses Kapitel endet, aber ich hatte nicht alles unter Kontrolle. Mein Herz war hier und ist es immer noch. Während dieser ganzen Zeit habe ich nie irgendwelche Forderungen gestellt. Ich habe nie mehr als Fairness verlangt. Ich habe nur darum gebeten, dass die Person, der ich vertraue, meine Vertragsverhandlungen zu führen, an diesem Prozess beteiligt wird.“

Gut eine Woche vor ihrem Auftaktspiel beim Super-Bowl-Gewinner Philadelphia Eagles erhielten die Cowboys nun im Gegenzug für Parsons jeweils einen Erstrundenpick für die Drafts in 2026 und 2027. Zudem wechselte Defensive Tackle Kenny Clark von Green Bay nach Texas.

