Ohne Süßkram zum NFL-Star? Umstrittenes Talent kämpft seine Chance!

Der 23-jährige Anthony Richardson hat in Indianapolis einen echten Neustart ausgerufen. Der ehemalige Nummer-vier-Pick der Colts strich in der Offseason konsequent Süßigkeiten von seinem Speiseplan.

Ernährung als Weckruf für einstiges NFL-Juwel

Besonders seine Fußarbeit stand auf dem Prüfstand. 2024 segelte der Ball zu oft in die Arme der Verteidiger: zwölf Interceptions bedeuteten, gemessen an der Anzahl seiner Pässe, die höchste Quote aller Starting-Quarterbacks. Private Trainer feilen seit Februar an jedem Schritt. Offensive Coordinator Jim Bob Cooter beobachtet Fortschritte: „Sind die Füße im Takt, kommt der Ball im Rhythmus. Jetzt sieht man diese Harmonie.“