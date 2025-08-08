Quarterback-Verletzung im Testspiel: Profitiert jetzt ein abgestürzter NFL-Star?

SPORT1 08.08.2025 • 08:44 Uhr Anthony Richardson verletzt sich im ersten NFL-Testspiel seiner Indianapolis Colts gegen Baltimore am Finger und muss raus. Profitiert nun Daniel Jones?

Bitterer Auftakt für die Indianapolis Colts: Quarterback Anthony Richardson musste im ersten Viertel des Preseason-Duells bei den Baltimore Ravens mit einer Fingerverletzung vom Feld und kehrt nicht zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gleich beim zweiten Drive geriet Richardson unter massiven Druck. Linebacker David Ojabo stürmte ungedeckt von rechts durch, während Richardson seinen Blick nach links auf einen Receiver richtete - er sah den Pass-Rusher nicht. Beim harten Sack knickte der kleine Finger der Wurfhand sichtbar weg.

Entscheidet Verletzung das Quarterback-Duell der Colts?

Richardson verließ das Feld, ließ sich an der Seitenlinie untersuchen und versuchte mehrmals vergeblich, den Ball zu greifen. Kurz darauf erklärten die Colts ihn für den Rest des Abends für out.

Der verletzte 22-Jährige kämpft in der Vorbereitung um den Starter-Job mit Daniel Jones. Der tief gefallene frühere Giants-Star erhielt in der Offseason einen Einjahresvertrag über 14 Millionen Dollar, um Richardson Konkurrenz zu machen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Head Coach Shane Steichen hatte geplant, Richardson über weite Strecken der ersten Halbzeit einzusetzen und Jones kommende Woche gegen die Green Bay Packers ähnlich viel Spielzeit zu geben. Die neuerliche Zwangspause könnte diesen Fahrplan durchkreuzen.

Vom NFL-Juwel zum Dauerpatienten

Verletzungen ziehen sich wie ein roter Faden durch Richardsons bisherige NFL-Laufbahn. Schon als Rookie 2023 verpasste er wegen mehrerer Blessuren 13 Partien, in der vergangenen Saison folgten vier weitere Ausfälle.

Nun droht dem ehemaligen First-Round-Pick erneut wertvolle Entwicklungszeit zu fehlen - ein Handicap im offenen Rennen um die Nummer eins unter Center. Für Kopfschütteln sorgte zudem, dass die Colts ihre komplette O-Line schonten: Left Tackle Bernhard Raimann aus Österreich, Left Guard Quenton Nelson und Right Tackle Braden Smith blieben in Zivil an der Seitenlinie.

Richardson stand somit hinter einer provisorischen Line - eine Entscheidung, die sich nur Minuten später rächen sollte. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Klar ist jedoch: Fällt Richardson länger aus, bekommt Jones unverhofft einen Vorsprung im Kampf um den Starting-Spot.

{ "placeholderType": "MREC" }