Quarterback-Wahnsinn bei NFL-Chaosteam!

Die Cleveland Browns verstärken ihre ramponierte Quarterback-Unit mit Tyler „Snoop“ Huntley. Laut ESPN -Insider Adam Schefter erhält der 27-Jährige einen Vertrag, um kurzfristig Tiefe zu schaffen - denn in Cleveland häufen sich die Blessuren.

NFL-Routinier Flacco einziger Quarterback im Training

Eigentlich tobt in Ohio ein Vierkampf um den Starting-Job: Joe Flacco, Kenny Pickett, Dillon Gabriel und Shedeur Sanders liefern sich im Training Camp ein offenes Rennen. Aktuell aber kann nur der Routinier Flacco jede Einheit absolvieren.

Pickett laboriert seit 26. Juli an einem lästigen Hamstring, Gabriel musste am Montag wegen muskulärer Probleme kürzer treten. Sanders klagte zuletzt über Armschmerzen, kehrte jedoch am Montag ins vollständige Teamtraining zurück.