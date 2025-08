RTL überträgt NFL-Eröffnungsspiel live

Das Eröffnungsspiel der neuen NFL-Saison zwischen dem Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys wird live bei RTL übertragen. In der Nacht zum 5. September steigt der Privatsender ab 1.40 Uhr in die Berichterstattung ein, das Spiel im Lincoln Financial Field von Philadelphia beginnt um 2.20 Uhr deutscher Zeit. Dies teilte RTL am Dienstag mit.