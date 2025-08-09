Bitteres Saison-Aus für deutschen NFL-Profi

SID 09.08.2025 • 12:41 Uhr Der Wide Receiver hat sich am Fuß verletzt. Laut Medienberichten kommt er in der anstehenden NFL-Saison nicht zum Einsatz.

Der deutsch-amerikanische Football-Profi Equanimeous St. Brown (28) hat sich verletzt und wird in der anstehenden NFL-Saison bei den San Francisco 49ers nicht zum Einsatz kommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Freitag vermeldete die Franchise, dass der Wide Receiver auf die „Injured Reserve List“ gesetzt wurde, um Platz für Quarterback Tanner Mordecai zu schaffen.

Nächstes bitteres Kapitel für St. Brown

Die Versetzung auf die Verletztenliste bedeutet für den Passempfänger das Saisonaus. „EQ“, drei Jahre älterer Bruder des Detroit-Lions-Stars Amon-Ra St. Brown, hatte sich den Berichten zufolge am Donnerstag im Training am Fuß verletzt.

Für St. Brown bleiben die 49ers, seine vierte NFL-Station nach den Green Bay Packers, den Chicago Bears und den New Orleans Saints, ein bitteres Kapitel: Nachdem San Francisco ihn neun Tage nach seiner Verpflichtung entlassen hatte, holte das Team ihn am Dienstag wieder zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }