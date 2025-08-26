Travis Kelce und Taylor Swift haben sich verlobt

Travis Kelce, absolutes Aushängeschild der NFL-Franchise Kansas City Chiefs, hat sich mit Weltstar Taylor Swift verlobt. Das gab das US-amerikanische Traumpaar am Dienstag bekannt.
„Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten“, schrieb Musik-Superstar Swift auf Instagram und postete romantische Bilder mit ihrem Verlobungsring.
Der NFL-Star und Taylor Swift sind seit 2023 ein Paar.
Schon seit längerem spekulierten Fans des Traumpaares über eine mögliche Verlobung der beiden.