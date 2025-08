Zoff ums Geld: NFL-Superstar fordert Trade!

Commanders-Superstar McLaurin fordert Trade

Der 29-Jährige erschien zwar am Sonntag im Training Camp und beendete damit seinen kurzen Holdout, wurde jedoch direkt auf die Physically Unable to Perform List gesetzt. Grund ist eine lädierte Knöchel­kapsel, die ihm bereits im Frühjahr Probleme bereitete.

Training? Fehlanzeige. Ohne „Progression“ in den Gesprächen werde er „keinen Fuß aufs Feld setzen“, betonte McLaurin schon Anfang Juli.

Öffentlich nennt der Passempfänger keine konkreten Zahlen, doch sein Anspruch ist klar. „Mit Blick auf den aktuellen Markt sieht man, was Spieler meines Kalibers verdienen“, sagte er vergangene Woche. Washingtons Front Office ringt derweil mit der Frage, wie viel es seinem Top-Target zahlen kann - und will.

NFL-Vergleichsdeals setzen Maßstäbe

Die Receiver-Preise explodierten in dieser Offseason. Tee Higgins unterschrieb bei den Bengals für vier Jahre und 115 Millionen US-Dollar (40,9 Mio. garantiert). DK Metcalf kassiert in Pittsburgh 132 Mio. über denselben Zeitraum, 60 Mio. davon fix. Jungstar Garrett Wilson erhielt von den Jets sogar 90 Mio. Garantiesumme bei 130 Mio. Gesamtvolumen.

Diese Zahlen bilden den Rahmen, in dem McLaurins Lager agiert. Knackpunkt ist wohl die Schwelle von 30 Millionen pro Vertragsjahr - bisher wollen die Commanders diese nicht überschreiten.

Zahlen, die für McLaurin sprechen

Im September wird der Receiver 30 Jahre alt - ein heikles Alter in einer Liga, die Geschwindigkeit bezahlt. McLaurin kontert, er habe trotz sieben NFL-Jahren weniger Karriere­verschleiß als viele Kollegen, weil er an der Ohio State zu Beginn kaum Einsatzzeit bekam und deshalb erst später in die NFL wechselte.