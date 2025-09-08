Spektakuläre Aufholjagd in der NFL - manche Fans kriegen es nicht mit

Die Buffalo Bills haben ihren Saisonauftakt in der NFL mit einem spektakulären Comeback veredelt. Das Team um Quarterback Josh Allen drehte im Schlussviertel gegen die Baltimore Ravens einen 15-Punkte-Rückstand und gewann zum Abschluss des ersten Spieltags 41:40.
Spektakuläre Aufholjagd in der NFL
Die Entscheidung bescherte ein 32-Yard-Field-Goal von Matt Prater bei auslaufender Uhr.
Teams liefern sich Spektakel
Die Partie in der Nacht zu Montag bot großes Spektakel: Für ein Highlight sorgte im dritten Viertel unter anderem Ravens-Neuzugang DeAndre Hopkins mit einem einhändigen 29-Yard-Touchdown-Catch.
Auch Derrick Henry schien mit Läufen über insgesamt 169 Yards und zwei Touchdowns zum Matchwinner der Gäste um Quarterback Lamar Jackson (zwei Touchdown-Pässe, ein Rushing-Touchdown) zu werden.
Zuschauer verlassen das Stadion zu früh
Doch kurz vor Schluss verlor Henry den Ball – und die Bills nutzten den Fumble eiskalt. Vorjahres-MVP Allen führte sein Team mit einem Touchdown-Lauf zurück und legte anschließend eine Serie von Pässen über mehr als 50 Yards nach.
Am Ende verwandelte der 41-jährige Prater, erst wenige Tage zuvor verpflichtet, den entscheidenden Kick. „Leute haben das Stadion verlassen. Das ist okay, aber hey, habt nächstes Mal etwas Vertrauen“, sagte Allen im Anschluss.
Star-Quarterback knackt Marke
Zuvor hatte Matthew Stafford im Trikot der Los Angeles Rams für einen weiteren Höhepunkt des ersten Spieltags gesorgt.
Der Quarterback der Kalifornier überschritt beim 14:9 gegen die Houston Texans die Marke von 60.000 Passing Yards. Stafford ist erst der zehnte Spielmacher der NFL-Geschichte, dem dieses Kunststück gelang.