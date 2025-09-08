Spektakuläre Aufholjagd in der NFL - manche Fans kriegen es nicht mit

SID 08.09.2025 • 06:22 Uhr Die Buffalo Bills gewinnen zum NFL-Auftakt gegen die Baltimore Ravens. Ein spätes Field Goal von Matt Prater entscheidet die Partie.

Die Buffalo Bills haben ihren Saisonauftakt in der NFL mit einem spektakulären Comeback veredelt. Das Team um Quarterback Josh Allen drehte im Schlussviertel gegen die Baltimore Ravens einen 15-Punkte-Rückstand und gewann zum Abschluss des ersten Spieltags 41:40.

Die Entscheidung bescherte ein 32-Yard-Field-Goal von Matt Prater bei auslaufender Uhr.

Teams liefern sich Spektakel

Die Partie in der Nacht zu Montag bot großes Spektakel: Für ein Highlight sorgte im dritten Viertel unter anderem Ravens-Neuzugang DeAndre Hopkins mit einem einhändigen 29-Yard-Touchdown-Catch.

Auch Derrick Henry schien mit Läufen über insgesamt 169 Yards und zwei Touchdowns zum Matchwinner der Gäste um Quarterback Lamar Jackson (zwei Touchdown-Pässe, ein Rushing-Touchdown) zu werden.

Zuschauer verlassen das Stadion zu früh

Doch kurz vor Schluss verlor Henry den Ball – und die Bills nutzten den Fumble eiskalt. Vorjahres-MVP Allen führte sein Team mit einem Touchdown-Lauf zurück und legte anschließend eine Serie von Pässen über mehr als 50 Yards nach.

Am Ende verwandelte der 41-jährige Prater, erst wenige Tage zuvor verpflichtet, den entscheidenden Kick. „Leute haben das Stadion verlassen. Das ist okay, aber hey, habt nächstes Mal etwas Vertrauen“, sagte Allen im Anschluss.

Star-Quarterback knackt Marke

