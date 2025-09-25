Ausfall-Drama: Ravens ohne Superstar zum NFL-Knaller!

SPORT1 25.09.2025 • 11:49 Uhr Die Baltimore Ravens reisen ohne Pro Bowler Nnamdi Madubuike zum NFL-Topspiel bei den Kansas City Chiefs. Coach John Harbaugh sorgt sich.

Die Baltimore Ravens müssen am Sonntag beim NFL-Kracher bei den Kansas City Chiefs auf ihren Pro-Bowler Nnamdi Madubuike verzichten.

Head Coach John Harbaugh räumte ein, dass ihn die Nackenverletzung seines Defensive Tackles beunruhigt. „Ich mache mir schon Sorgen“, sagte Harbaugh am Mittwoch. Weitere Details wollte er nicht nennen: „Mir wurde noch kein Okay gegeben, mich dazu zu äußern.“

Ravens: Schieflage ohne den Sack-Leader

Der Ausfall des 27-Jährigen trifft eine ohnehin schwächelnde Defense ins Mark: Erstmals seit Woche sechzehn der Saison 2021 rangiert Baltimore ligaweit auf dem letzten Platz. Seit Beginn der Spielzeit 2023 sammelte Madubuike 21,5 Sacks - mehr als jeder andere Defensive Tackle.

Ohne ihren Anführer kassierten die Ravens beim 30:38 gegen die Detroit Lions am Montag 207 Rushing-Yards durch die Mitte, so viele wie nie seit Beginn der ESPN-Datenerfassung 2006. Zudem blieb die Pass-Rush-Abteilung erstmals seit vier Jahren komplett ohne Sack.

Madubuike verspürte nach dem Sieg in Woche zwei über die Cleveland Browns erste Beschwerden. Wann genau die Verletzung passierte, konnten die Ärzte bislang nicht rekonstruieren. Klar ist nur: Gegen die Chiefs fehlt er definitiv. „Für diese Woche kann ich es ausschließen“, erklärte Harbaugh. „Danach müssen wir sehen, was die Untersuchungen ergeben.“

Der ehemalige Drittrunden-Pick steht im zweiten Jahr eines Vierjahresdeals über 98 Millionen US-Dollar, davon 75,5 Millionen garantiert. Ein langfristiger Ausfall wäre sportlich wie finanziell ein schwerer Schlag, denn Baltimore will unbedingt den ersten 1-3-Start seit zehn Jahren vermeiden.

Große Sorgen für Ravens vs. Chiefs

Edge-Rusher Odafe Oweh zeigte sich betroffen, aber kämpferisch: „Natürlich brauchen wir ihn, er dominiert. Aber wir würden ihm keinen Gefallen tun, wenn wir jetzt den Kopf hängen lassen.“ Der 26-Jährige habe kürzlich mit Madubuike telefoniert: „Er fühlt sich gut und will einfach nur zurück aufs Feld.“

Madubuike ist nicht der einzige Ausfall. Starting Nose Tackle Travis Jones (Knie) und Ersatzmann Broderick Washington Jr. (Knöchel) fehlten am Mittwoch im Training. Harbaugh blieb vorsichtig optimistisch: „Ich habe ein gutes Gefühl bei den Jungs, doch wir müssen abwarten.“

