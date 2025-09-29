Bad Bunny rockt Super Bowl-Halftime Show am 8 Februar

SPORT1 29.09.2025 • 06:49 Uhr Am 8. Februar steigt die legendäre Halbzeitshow im Super Bowl. Nun ist klar, wer auftritt.

Die NFL rückt erneut Popkultur in den Mittelpunkt ihres größten Events. Wie die Liga gemeinsam mit Apple Music und Roc Nation verkündete, wird Bad Bunny die Halbzeitshow des Super Bowls im Levi’s Stadium in Santa Clara bestreiten. Am 08. Februar soll der puerto-ricanische Megastar Latin Trap und Reggaeton direkt ins Herz der Football-Welt tragen - und das nach einer Serie von Rekorden, die seine Ausnahmestellung untermauern. Für Fans bedeutet das: Salsa-Rhythmen statt traditioneller Rock-Gitarren.

Zudem müssen viele Fans von Taylor Swift einen Rückschlag verkraften. Die Verlobte von Kansas-City-Star Travis Kelce wurde in den vergangenen Wochen heiß gehandelt.

Superstar Bad Bunny tritt auf

Der 31-jährige Benito Antonio Martínez Ocasio hat in den vergangenen Jahren Streaming-Grenzen pulverisiert. Seine rein spanischsprachige Platte „Un Verano Sin Ti“ dominierte weltweit und machte ihn zum meistgestreamten Künstler auf mehreren Plattformen. Parallel gewann er drei Grammys und zwölf Latin Grammys. Erst in diesem Monat lockte er bei einer Konzertserie in seiner Heimat in Puerto Rico mehr als eine halbe Million Fans an.

Zudem wagte er den Sprung nach Hollywood, spielte in Blockbustern wie „Bullet Train“ und stieg zum Gesicht namhafter Modehäuser auf. „Was ich fühle, geht über mich hinaus“, sagte Bad Bunny in einer Mitteilung. „Es ist für alle, die vor mir unzählige Yards gelaufen sind, damit ich den Touchdown erzielen kann - für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte.“

Roc-Nation-Gründer Jay-Z würdigte das Engagement: „Was Bad Bunny für Puerto Rico getan hat und weiterhin tut, ist wirklich inspirierend.“ Zusammen mit Executive Producer Jesse Collins und Regie-Routinier Hamish Hamilton verantwortet seine Agentur erneut die künstlerische Gesamtleitung. Für die NFL ist die Verpflichtung ein weiterer Schritt, neue Zielgruppen zu erschließen, denn die hispanische Community zählt zu den am schnellsten wachsenden Fanbasen des US-Sports.

Bereits während Bad Bunnys WrestleMania-Auftritten zeigte sich, wie sehr er unterschiedliche Entertainment-Welten verbinden kann. Dass Apple Music den Deal präsentiert, unterstreicht die Kommerzialisierung des Halftime-Slots, der längst eigene Quotenrekorde jagt.