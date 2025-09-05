Bundesliga-Torwart überraschend als TV-Experte im Einsatz

Beim 1. FC Heidenheim erlebt Kevin Müller keine einfache Zeit. Nun findet der Keeper entfernt vom Fußballplatz eine neue Beschäftigung und hat einen überraschenden TV-Auftritt.
TV-Einsatz für Bundesliga-Torwart
Müller wird am Sonntag ab 18.30 Uhr bei DAZN im Studio zu Gast sein und dort die NFL-Konferenz am ersten Spieltag der neuen Saison begleiten.
Erst vor wenigen Wochen machten die Seattle Seahawks bekannt, dass sie den Torwart im Rahmen des „12s Everywhere“-Programms der Franchise als Botschafter für Deutschland verpflichtet haben. Auch sein enger Kumpel Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach wird künftig Events, Content und Medienaktivitäten des NFL-Teams in Deutschland unterstützen.
Müller sagte bei der Verkündung: „Ich bin seit den 2010er Jahren Fan und freue mich, offiziell dabei zu sein. Vor allem der Austausch mit den German Sea Hawkers und Fans wird spannend.“
Müller fungiert als NFL-Kommentator
Nun wird er direkt im Rahmen seiner neuen Aufgabe den ersten Einsatz haben. Es dürfte willkommene Ablenkung sein.
Denn bei Heidenheim hat Müller den Platz als Stammkeeper an Diant Ramaj verloren. Der Klub begründete dies zunächst mit dem angeblichen MLS-Wechselwunsch von Müller.
Doch der widersprach deutlich und so gab es einen Zoff. Mittlerweile ist dieser zwar beigelegt, doch der Routinier ist in dieser Spielzeit noch ohne Einsatz.