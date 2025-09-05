Bundesliga-Torwart überraschend als TV-Experte im Einsatz

Vincent Wuttke 05.09.2025 • 13:38 Uhr Heidenheim-Keeper Kevin Müller hat einen überraschenden TV-Auftritt bei einer NFL-Übertragung.

Beim 1. FC Heidenheim erlebt Kevin Müller keine einfache Zeit. Nun findet der Keeper entfernt vom Fußballplatz eine neue Beschäftigung und hat einen überraschenden TV-Auftritt.

Müller wird am Sonntag ab 18.30 Uhr bei DAZN im Studio zu Gast sein und dort die NFL-Konferenz am ersten Spieltag der neuen Saison begleiten.

Erst vor wenigen Wochen machten die Seattle Seahawks bekannt, dass sie den Torwart im Rahmen des „12s Everywhere“-Programms der Franchise als Botschafter für Deutschland verpflichtet haben. Auch sein enger Kumpel Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach wird künftig Events, Content und Medienaktivitäten des NFL-Teams in Deutschland unterstützen.

Müller sagte bei der Verkündung: „Ich bin seit den 2010er Jahren Fan und freue mich, offiziell dabei zu sein. Vor allem der Austausch mit den German Sea Hawkers und Fans wird spannend.“

Müller fungiert als NFL-Kommentator

Nun wird er direkt im Rahmen seiner neuen Aufgabe den ersten Einsatz haben. Es dürfte willkommene Ablenkung sein.

Denn bei Heidenheim hat Müller den Platz als Stammkeeper an Diant Ramaj verloren. Der Klub begründete dies zunächst mit dem angeblichen MLS-Wechselwunsch von Müller.