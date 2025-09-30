Drama um Tyreek Hill: Schwere Knieverletzung bei NFL-Star

SID 30.09.2025 • 06:08 Uhr Wide Receiver Tyreek Hill hat sich im Monday Night Game gegen die New York Jets (27:21) schwer am Knie verletzt.

Eine Horrorverletzung bei Footballstar Tyreek Hill hat in der Profiliga NFL den ersten Saisonsieg der Miami Dolphins überschattet. Der Wide Receiver zog sich im Monday Night Game gegen die New York Jets (27:21) nach ersten Erkenntnissen eine Verrenkung des linken Knies zu, genauere Informationen soll es im Laufe des Dienstags geben.

Die schlimme Szene ereignete sich Anfang des dritten Viertels, bei einem Tackling wurde Hills Bein in eine unnatürliche Position verdreht. Eilig kam Hilfe von der medizinischen Abteilung, „Cheetah“ Hill erhielt eine Schiene.

Als der Passempfänger im Hard Rock Stadium vor der Fahrt ins Krankenhaus auf einem Golfwagen vom Feld gebracht wurde, konnte er schon wieder lachen und winkte den Fans zu.

Trotz Verletzungsschock: Dolphins mit erstem Sieg - Broncos souverän

„Er war wahrscheinlich in der besten Laune aller Spieler, die ich jemals nach so einer schrecklichen Erfahrung gesehen habe“, sagte Dolphins-Headcoach Mike McDaniel. „Er hat gesagt: ‚Mir geht es gut, sorge dafür, dass die Jungs gewinnen.‘“ Es gelang, nach zuvor drei Niederlagen.

Hill, 2020 Super-Bowl-Champion mit den Kansas City Chiefs und wegen Skandalen abseits des Spielfeldes immer wieder in den Schlagzeilen, hat seit 2017 in der NFL 83 Touchdown-Pässe gefangen. Mehr sind in diesem Zeitraum nur Davante Adams (102) und Mike Evans (91) gelungen.