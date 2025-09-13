Die Washington Commanders müssen wohl für den Rest der NFL-Saison auf ihren Running Back Austin Ekeler verzichten. Der 30-Jährige hatte sich beim 18:27 am Donnerstag gegen die Green Bay Packers verletzt, nach Informationen von ESPN bestätigten sich nach einer MRT-Untersuchung nun die Befürchtungen: Ein Riss der rechten Achillessehne bedeutet eine monatelange Pause.
ESPN: Saisonaus für NFL-Star Ekeler
Der Running Back der Commanders fällt wohl mit einem Achillessehnenriss monatelang aus. Für Washington ist seine Verletzung ein harter Schlag.
Austin Ekeler (30) wird wohl lange ausfallen
Ekeler, der in der Schlussphase der Partie ohne Kontakt zum Gegner zu Boden gegangen war und das Stadion auf Krücken verließ, ist ein Schlüsselspieler der Commanders-Offensive. "Er ist einer der Anführer unseres Teams", sagte Rookie Jacory Croskey-Merritt: "Ich habe eine Menge von ihm gelernt, das ist echt hart für uns." Auch Coach Dan Quinn bedauerte die Verletzung: "Er bietet uns viele einzigartige Dinge."
Washington war mit einem Sieg über die New York Giants (21:6) in die Saison der National Football League gestartet, nach der Niederlage bei den Packers geht es am 21. September mit einem Heimspiel gegen die Las Vegas Raiders weiter.