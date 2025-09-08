Fehde eskaliert: NFL-Legende Belichick sperrt Patriots aus!

SPORT1 08.09.2025 • 16:20 Uhr NFL-Legende Belichick verbietet Patriots-Scouts Zugang zu seinem College-Team North Carolina und attackiert Besitzer Kraft.

Bill Belichick sorgt auch nach seinem Abschied aus Foxboro weiter für Schlagzeilen. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion, seit dieser Saison Head Coach der University of North Carolina, bestätigte nach seinem ersten Sieg mit den Tar Heels:

„Es ist offensichtlich, dass ich in deren Facility nicht willkommen bin, also sind sie bei uns ebenfalls nicht willkommen.“ Gemeint waren Scouts der New England Patriots, die künftig keinen Zutritt mehr zum College-Campus erhalten.

Patriots-Coach Vrabel öffnet die Türen für Belichick

Patriots-Coach Mike Vrabel reagierte gelassen auf den öffentlich ausgetragenen Zwist. „Bill war zu Toms Zeremonie hier, also gehe ich davon aus, dass er willkommen ist“, erklärte der 49-Jährige in seiner wöchentlichen Radio-Show bei WEEI.

Vrabel erinnerte an die feierliche Aufnahme von Tom Brady in die Team Hall of Fame im Juni 2024, bei der Belichick von den Fans frenetisch gefeiert worden war. „Seit seinem Abgang ist er zurückgekehrt, mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, schob Vrabel nach.

Beziehung zwischen NFL-Legende und Pats-Besitzer schwer angeschlagen

Hinter den Kulissen ist das Verhältnis zwischen Belichick und Teambesitzer Robert Kraft allerdings weiter angeknackst. Beide trennten sich im Januar 2024 nach über zwei Jahrzehnten gemeinsamer Dominanz.

In der zehenteiligen Apple-TV-Dokureihe „The Dynasty“ kam Belichick nicht gut weg, und auch ein Interview im Boston Globe heizte die Situation an. Dort betonte der 73-Jährige, es sei an der Uni leichter, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, weil es „keinen Owner und keinen Sohn des Owners“ gebe - ein klarer Seitenhieb auf Kraft und dessen Sohn Jonathan, der inzwischen als Teampräsident agiert.

Statue als Friedensangebot

Vergangene Woche suchte Kraft öffentlich die Annäherung. Gegenüber WBZ-TV kündigte der Milliardär an, Belichick in den kommenden Jahren eine Statue neben Brady errichten zu lassen.