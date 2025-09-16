NFL-Star legt Horror-Auftritt hin

SID 16.09.2025 • 07:01 Uhr Der älteste Headcoach der Ligageschichte Pete Carroll kassiert mit den Raiders seine erste Saisonniederlage. Quarterback Geno Smith erlebt ein Spiel zum Vergessen.

Am 74. Geburtstag ihres Coaches Pete Carroll haben die Las Vegas Raiders in der NFL ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Raiders verloren ihr Heimspiel gegen die Los Angeles Chargers in der Nacht zum Dienstag mit 9:20, zum Auftakt hatten sie die New England Patriots besiegt.

Carroll, ältester Headcoach der Ligageschichte, hatte 2014 mit den Seattle Seahawks den Super Bowl gewonnen, nach seinem Abschied als Headcoach 2023 arbeitete er dort als Teamberater weiter - bis ihn überraschend die Raiders verpflichteten.

Geno Smith unterlaufen drei Interceptions

Die Chargers sind perfekt in die Saison gestartet, sie hatten zum Auftakt in São Paulo den Super-Bowl-Teilnehmer Kansas City Chiefs bezwungen.