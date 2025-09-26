Manning lobt St. Brown: "Ein echter Superstar"

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Eli Manning sieht den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown als einen der großen Stars der National Football League (NFL). „Was für eine großartige Person, was für ein großartiger Spieler. Er ist ein echter Superstar“, sagte der frühere Quarterback am Donnerstag auf einem Termin der National Football League in München.
Prominentes Lob für deutschen Star
Amon-Ra St. Brown sei „einer der leuchtenden Sterne der NFL“, sagt NFL-Legende Eli Manning.
In Topform: Amon-Ra St. Brown
© AFP/GETTY IMAGES /SID/Jess Rapfogel
Mit bereits vier Touchdowns an den ersten drei Spieltagen gehört Wide Receiver St. Brown von den Detroit Lions zu den Top-Spielern auf seiner Position. „Erst am Montag hat er wieder einen Touchdown erzielt. Er ist einer der leuchtenden Sterne der NFL. Er kann alles, was auch immer man ihm sagt“, so der 44 Jahre alte Manning.