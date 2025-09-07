Märchenhaftes Steelers-Debüt für Rodgers

SPORT1 07.09.2025 • 22:36 Uhr Aaron Rodgers gewinnt mit 41 Jahren sein erstes Spiel mit den Pittsburgh Steelers. Der Gegner macht den Sieg für den Altstar noch bedeutender.

Besser hätte sein Debüt für das neue Team nicht laufen können: Aaron Rodgers gewann sein erstes Spiel mit den Pittsburgh Steelers bei den New York Jets nach einer dramatischen Schlussphase mit 34:32.

Damit feiert er ausgerechnet gegen das Team, bei dem er zuletzt zwei unglückliche Jahre verbracht hatte, einen gelungenen Start in die Regular Season der NFL.

Der 41 Jahre alte Quarterback glänzte wie in alten Tagen mit vier Touchdown-Pässen. Den Sieg machten allerdings andere Akteure der Steelers perfekt.

Kicker Chris Boswell sorgte 63 Sekunden vor Schluss mit einem verwandelten Field Goal aus sage und schreibe 60 Yards für die Führung, ehe Cornerback Jalen Ramsey mit einem harten Hit gegen Garrett Wilson den entscheidenden Ballverlust der Jets provozierte.

Rodgers brachte 23 von 30 Pässen für 244 Yards Raumgewinn an den Mann und leistete sich keine Interception. Die NFL hatte das Duell wegen der besonderen Konstellation als „Revenge Game“, als Rachespiel, bezeichnet. Denn Jets-Quarterback Justin Fields spielte 2024/25 für die Steelers.

Rodgers: „Es gibt keinen besseren Ort, um aufzuhören“

Nach seiner Entscheidung für eine Unterschrift bei den Steelers hatte Rodgers angekündigt, dass er vor seiner letzten Saison stehe. „Ich habe 20 verdammte Jahre gespielt. Ich habe es genossen, und es gibt keinen besseren Ort, um aufzuhören“, sagte Rodgers, der die Green Bay Packers 2011 zum Super-Bowl-Gewinn geführt hatte.

Die Indianapolis Colts, am 9. November im Berliner Olympiastadion gegen die Atlanta Falcons im Einsatz, feierten einen Traumstart in die neue Spielzeit. Das Team um Quarterback Daniel Jones fegte die Miami Dolphins mit 33:8 aus dem Stadion.

Ebenfalls erfolgreich verlief das Debüt von Pete Carroll (73) für die Las Vegas Raiders. Der neue Headcoach, langjähriger Trainer der Seattle Seahawks und in dieser Funktion Super-Bowl-Champion 2014, feierte mit den Raiders zum Auftakt ein 20:13 bei den New England Patriots.

