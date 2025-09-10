Nach dickem Patzer: NFL-Sündenbock gefeuert!

Die New York Jets haben Wide Receiver Xavier Gipson entlassen, nachdem sein Kick-Return-Fumble die Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers eingeleitet hatte. Beim Stand von 26:24 im vierten Viertel schlug Running Back Kenneth Gainwell den Ball aus Gipsons Händen - der erste Turnover des Spiels.
NFL: Sündenbock gefeuert
Zwei Snaps später fand Quarterback Aaron Rodgers Receiver Calvin Austin III mit einem 18-Yard-Touchdown zum 31:26. Chris Boswell besiegelte den 34:32-Erfolg der Steelers per 60-Yard-Field-Goal.
Klare Worte von Jets-Coach Glenn
„Mann, wir dürfen keine Turnover haben“, schimpfte Jets-Coach Aaron Glenn. „Wir müssen disziplinierter sein. Wenn du uns Spiele kostest, stehst du nicht mehr auf dem Feld.“ Bereits zwei Tage später folgte die personelle Konsequenz.
Der 24-jährige Gipson war erst vergangene Saison als Unrestricted Free Agent nach New York gekommen. In der Offense brachte er es auf 27 Receptions für 268 Yards und einen Touchdown. Gegen Pittsburgh lief er ausschließlich in den Special Teams auf. Nun muss sich der Return-Specialist ein neues Team suchen.