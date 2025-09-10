Nach dickem Patzer: NFL-Sündenbock gefeuert!

SPORT1 10.09.2025 • 15:31 Uhr Die New York Jets entlassen Returner Xavier Gipson nach seinem Fumble, der beim NFL-Auftakt gegen die Steelers den Sieg kostet.

Die New York Jets haben Wide Receiver Xavier Gipson entlassen, nachdem sein Kick-Return-Fumble die Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers eingeleitet hatte. Beim Stand von 26:24 im vierten Viertel schlug Running Back Kenneth Gainwell den Ball aus Gipsons Händen - der erste Turnover des Spiels.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zwei Snaps später fand Quarterback Aaron Rodgers Receiver Calvin Austin III mit einem 18-Yard-Touchdown zum 31:26. Chris Boswell besiegelte den 34:32-Erfolg der Steelers per 60-Yard-Field-Goal.

Klare Worte von Jets-Coach Glenn

„Mann, wir dürfen keine Turnover haben“, schimpfte Jets-Coach Aaron Glenn. „Wir müssen disziplinierter sein. Wenn du uns Spiele kostest, stehst du nicht mehr auf dem Feld.“ Bereits zwei Tage später folgte die personelle Konsequenz.