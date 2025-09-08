Nach Superstar-Verletzung: Ersatzmann wird zum 49ers-Helden

Jannis Blank 08.09.2025 • 14:12 Uhr Bitterer Rückschlag für die San Francisco 49ers: Superstar George Kittle verletzt sich früh im ersten Saisonspiel gegen die Seattle Seahawks. Doch Ersatzmann Jake Tonges springt in die Bresche - und wird zum gefeierten Matchwinner.

Die San Francisco 49ers sind mit einem 17:13-Erfolg gegen die Seattle Seahawks in die neue NFL-Saison gestartet. Überschattet wurde der Sieg allerdings von der Verletzung von Star-Tight-End George Kittle, der bereits im zweiten Viertel mit Problemen am Oberschenkel das Feld verlassen musste.

Nach einem kurzen Aufenthalt im medizinischen Zelt kehrte er nur noch mit Baseballkappe an die Seitenlinie zurück. Eine genauere Diagnose steht noch aus, ein MRT soll Klarheit bringen. Bisher wird von einer Oberschenkelzerrung ausgegangen.

Unbekannter Held tritt ins Rampenlicht

Dabei hatte Kittle den 49ers bereits im ersten Viertel die 7:0-Führung beschert - einen 5-Yard-Touchdown-Pass von Quarterback Brock Purdy fing der 30-Jährige in der Endzone.

Für Head Coach Kyle Shanahan bedeutete der Ausfall einen herben Rückschlag. Doch ausgerechnet Jake Tonges, der dritte Tight End im Kader, sprang in die Bresche. Der 25-Jährige hatte vor Sonntag noch keinen Pass in einem Regular-Season-Spiel gefangen und schrieb nun die Geschichte des Abends.

Purdy lobt Kittle-Ersatz

Kurz vor Schluss lagen die 49ers an der Vier-Yard-Linie der Seahawks mit drei Punkten zurück. Quarterback Brock Purdy wich nach außen aus und riskierte den Wurf in Richtung Endzone – trotz enger Deckung.

Tonges setzte sich gegen Seahawks-Cornerback Tariq Woolen durch, sicherte den Ball und brachte San Francisco in Führung. Es war nicht nur sein erster Touchdown in der NFL, es sollte auch der spielentscheidende sein.

„Jake ist seit dem Camp extrem konstant“, lobte der Quarterback. „George fällt aus, und er ist sofort bereit.“ Tonges beendete die Partie mit drei Receptions für 15 Yards und seinem ersten Game-Winner.

Große Verletzungssorgen

Die Verletzung von Kittle verschärft die ohnehin angespannte Personalsituation im Angriff der 49ers. Wide Receiver Jauan Jennings schied im vierten Viertel mit Schulterproblemen aus, Brandon Aiyuk fehlt weiterhin wegen Kniebeschwerden, Demarcus Robinson ist suspendiert.

Shanahan schloss nicht aus, dass Free Agent Kendrick Bourne zurückgeholt werden könnte.

Bosa macht den Deckel drauf

Fast wäre Tonges’ Coup nicht die entscheidende Szene gewesen: Die Seahawks marschierten nach dem Touchdown noch einmal in Richtung Endzone. Doch Superstar-Defender Nick Bosa erzwang mit einem Fumble gegen Quarterback Sam Darnold 42 Sekunden vor Schluss die Entscheidung.