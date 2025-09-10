Neuer Millionen-Deal in der NFL: Packers verlängern mit Star-Receiver

SPORT1 10.09.2025 • 15:23 Uhr Die Green Bay Packers statten Receiver Christian Watson mit einer Vertragsverlängerung über 13 Millionen Dollar aus - trotz Knieverletzung.

Die Green Bay Packers binden ihren Big-Play-Spezialisten: Christian Watson erhält eine Vertragsverlängerung über 13,25 Millionen Dollar.

Das bestätigte sein Berater Adisa Bakari ESPN-Insider Adam Schefter. Der 26-Jährige befand sich eigentlich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags und wäre nach der Saison Free Agent geworden.

Packers planen für die Zukunft

Watson wurde 2022 als Second-Round-Pick nach Wisconsin geholt und entwickelte sich rasch zur Waffe für lange Pässe in Matt LaFleurs Offense.

In der vergangenen Spielzeit riss sich der Receiver im Regular-Season-Finale gegen die Chicago Bears das rechte Kreuzband. Dennoch stellt Green Bay dem 1,93 Meter großen Speedster nun frühzeitig Planungssicherheit aus.

Geduld mit NFL-Jungstar trotz Turbo-Reha

Aktuell steht Watson noch auf der PUP-Liste und verpasst mindestens die ersten vier Partien. Die Packers lassen Kreuzband-Rückkehrer traditionell rund zehn Monate pausieren, doch General Manager Brian Gutekunst schwärmt vom Heilungsverlauf: „Wenn man ihn laufen sieht, will man ihn sofort aufs Feld schicken. Aber bei Kreuzbandrissen gibt es einen klaren Zeitplan. Er liegt vorne, trotzdem dürfen wir keine Schritte auslassen.“

Nach Woche vier werde es „viel Überzeugungskraft brauchen, ihn zu bremsen“, so Gutekunst.

Trotz wiederkehrender Blessuren absolvierte Watson bisher 38 NFL-Spiele. Seine Bilanz: 98 Receptions für 1653 Yards und 14 Touchdowns. Mit durchschnittlich 16,9 Yards pro Catch rangiert er ligaweit auf Rang drei unter allen Spielern mit mindestens 75 Pässen seit Beginn der Saison 2022.