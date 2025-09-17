New Yorks Hoffnungsträger fällt aus! Jets ohne Fields

New Yorks neuer Hoffnungsträger Justin Fields muss pausieren. Der Quarterback der Jets bleibt im Concussion Protocol und verpasst das Auswärtsspiel bei den Tampa Bay Buccaneers am Sonntag.
New Yorks Hoffnungsträger fällt aus
„Wir lassen ihm alle Zeit, die er braucht“, erklärte Head Coach Aaron Glenn am Mittwoch.
NFL: Taylor übernimmt für Fields bei Jets
Glenn bestätigte, dass der 36-jährige Tyrod Taylor als Starter aufläuft. Der Veteran (58 Karriere-Starts) sprang zuletzt 2023 für die New York Giants ein.
Bei den Jets spielte er in der vergangenen Saison hinter Aaron Rodgers aber nur in der Garbage Time. Beim ersten Auswärtsspiel des Jahres soll er das bislang sieglose Team vor dem 0:3-Fehlstart bewahren.
Heftiger Aufprall von Fields gegen Buffalo Bills
Fields hatte sich beim 10:30 gegen die Buffalo Bills verletzt, als sein Helm nach einem Tackle von Joey Bosa hart auf den Rasen knallte.
Gemäß dem fünfstufigen NFL-Protokoll muss ein unabhängiger Neurologe Grünes Licht geben, bevor der Spielmacher zurückkehren darf.
Druck auf die Jets
Die Jets wollen ihren ersten 0:3-Start seit 2021 abwenden. Glenn setzt dabei auf Taylors Erfahrung: „Tyrod kennt jede Defense der Liga.“ Auf den Schultern des Routiniers liegt nun die Hoffnung, das Offensiv-Chaos zu ordnen und Turnover zu vermeiden.