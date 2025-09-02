NFL: 49ers-Star meldet sich überraschend zurück!

SPORT1 02.09.2025 • 14:22 Uhr Jauan Jennings trainiert nach Verletzungspause wieder voll und könnte zum NFL-Start der 49ers gegen die Seahawks spielen. Trade-Gerüchte sind vom Tisch.

Zum ersten Mal seit sechs Wochen stand Jauan Jennings am Montag wieder mit Helm und Pads auf dem Trainingsfeld der San Francisco 49ers. Der Wide Receiver verpasste nach einer Wadenverletzung sämtliche Einheiten seit dem 27. Juli.

Beim sogenannten Bonus-Practice nahm er sofort regulär an den Drills teil und führte die Receiver-Gruppe gemeinsam mit dem letztjährigen Rookie Ricky Pearsall an. Damit meldet sich der wichtigste Baustein in einer von Verletzungen geplagten Pass-Catcher-Unit pünktlich vor dem Saisonauftakt gegen die Seattle Seahawks zurück.

49ers-Star: Rätselraten um Verletzung und Vertrag

Die monatelange Abwesenheit des 26-Jährigen nährte Spekulationen, er halte sich wegen schleppender Vertragsgespräche zurück. General Manager John Lynch bestätigte zwar, dass Jennings „vor einiger Zeit“ einen Trade beantragt habe, stellte aber zugleich klar: „Wir haben das Thema abgehakt. Einen Trade wird es nicht geben.“

Laut Lynch seien sowohl die Wadenprobleme als auch die Vertragssituation Gründe für die Pause gewesen - „beides kann wahr sein“. Jennings läuft in die letzte Saison seines Zweijahresvertrags, belastet den Salary Cap mit 4,258 Millionen US-Dollar, während noch mehr als acht Millionen US-Dollar Dead Money aus Void Years auf den Büchern stehen.

NFL-Start: San Francisco fast komplett

Neben Jennings kehrten Guard Dominick Puni, Defensive Tackle Kalia Davis, Receiver Russell Gage Jr. und Edge Rusher Yetur Gross-Matos (alle Knie) aufs Feld zurück. Damit präsentierte sich das Team so gesund wie noch nie in der Offseason. Einzig der angeschlagene Rookie Jordan Watkins fehlte weiterhin; der Receiver arbeitet nach einer schweren Bänderdehnung am Sprunggelenk individuell.

Jennings war in der vergangenen Saison der produktivste Wide Receiver der Niners: 77 Catches für 975 Yards und sechs Touchdowns bedeuteten jeweils persönliche Bestwerte. Sein bulliger Stil über die Mitte macht ihn besonders im Kurzpassspiel unverzichtbar.

Sollte Jennings bis Sonntag vollständig fit bleiben, verschafft er Quarterback Brock Purdy eine dringend benötigte, verlässliche Anspielstation.

Wie es mit Jennings nun weitergeht

Die Niners veröffentlichen am Mittwoch ihren ersten offiziellen Injury Report der neuen Saison. Spätestens dann dürfte klar sein, ob Jennings’ Comeback rechtzeitig abgeschlossen ist.

