Defense-Play entscheidet NFL-Spiel

SID 19.09.2025 • 06:18 Uhr Für die Buffalo Bills gibt es zum Auftakt des dritten NFL-Spieltages Grund zur Freude, nicht so für ihren Division-Rivalen.

Die Buffalo Bills haben in der NFL ihren perfekten Saisonstart fortgesetzt. Das Team um Quarterback Josh Allen bezwang die noch sieglosen Miami Dolphins mit 31:21 und holte den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Damit feierten die Bills den elften Erfolg in Serie in Heimspielen gegen Teams aus der eigenen Division, dies ist die längste Serie seit den New England Patriots im Zeitraum von 2009 bis 2014 (17 Siege).

Damit führt Buffalo die AFC East auch weiterhin souverän an. Quarterback Allen zeigte mit 213 geworfenen Yards ein solides Spiel, warf dabei drei Touchdown-Pässe und blieb ohne Interception. Allerdings fehlte ihm die Tiefe im Spiel, erstmals in seiner Karriere gelang ihm kein Pass über mehr als zehn Yards.

Defense-Play entscheidet

Spielentscheidend war beim Stand von 28:21 drei Minuten vor dem Ende entsprechend ein Play der Defense.

Linebacker Terrel Bernard fing im Orchard Park einen Pass von Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa ab, im Gegenzug schloss Matt Prater ein Field-Goal aus 48 Yards zum Endstand ab. Generell zeigte sich Miami, bei dem Trainer Mike McDaniel bereits stark in der Kritik steht, gegenüber den beiden Auftaktpleiten verbessert.

