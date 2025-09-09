NFL: Comeback-Sieg der Vikings bei den Bears

SID 09.09.2025 • 06:23 Uhr Vikings-Quarterback J.J. McCarthy sieht in seinem ersten Einsatz lange überfordert aus. Dann dreht er auf.

Quarterback-Debütant J.J. McCarthy hat die Minnesota Vikings in der NFL zu einem spektakulären Comeback-Sieg bei den Chicago Bears geführt.

Der First-Round-Pick der vergangenen Saison warf zum Abschluss des ersten Spieltags nach einem eigentlich schwachen Auftritt im vierten Quarter zwei Touchdowns und lief selbst zu einem dritten. Die Vikings gewannen 27:24.

„Es ist surreal,“ sagte McCarthy. „Hier zu gewinnen, in meiner Heimatstadt - ein Traum ist wahr geworden. An all die Kids da draußen: Es ist möglich!“ Er könne die nächsten Spiele kaum erwarten: „Ich bin stolz, wir werden viele solcher engen Spiele haben.“

McCarthy (22) hatte die komplette vergangene Saison wegen einer Knieverletzung verpasst. Nun sah er bei seinem ersten Einsatz drei Viertel lang überfordert mit Play-Calling und Game-Management aus, dann drehte er allerdings auf und führte die Vikings zu 21 Punkten in Serie.

Bis dahin hatte sich Minnesota insgesamt nur 85 Yards Raumgewinn erspielt - McCarthy warf aber plötzlich Touchdowns zu Justin Jefferson und Aaron Jones, bevor er im Soldier Field selbst für 14 Yards in die Endzone lief.