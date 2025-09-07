NFL: Deutscher Superstar will endlich den großen Wurf schaffen!

SID 07.09.2025 • 18:33 Uhr Amon-Ra St. Brown startet in seine fünfte NFL-Saison, mit den Detroit Lions will der deutsch-amerikanische Superstar endlich den großen Wurf schaffen.

Ein ungewöhnliches Ziel erreichte Amon-Ra St. Brown, ohne einen einzigen Ball in der neuen Saison zu fangen. „Auf diesem Cover zu sein ist ein Segen. Ich bin froh, dass ich das machen und dabei sein konnte“, sagte der Footballstar im „St. Brown Podcast“, den er gemeinsam mit seinem älteren Bruder Equanimeous betreibt.

{ "placeholderType": "MREC" }

St. Browns Gesicht ziert aber nicht etwa das ikonische NFL-Videospiel Madden: Eine US-amerikanische Firma druckte sein Porträt auf ihre Cornflakes-Packungen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ein Riesending für den Zerealien-Fan St. Brown. „Es hat viel Spaß gemacht“, sagte der Wide Receiver von den Detroit Lions, der sich den Sommer ohnehin mit jeder Menge Werbefilmchen vertrieb. Klamotten, Schuhe, ein Spot für Pizza, gerne auch in Verbindung mit seinem skurrilen Kopfstand-Jubel aus der vergangenen Saison. Alle wollen sie ein Stück des Deutsch-Amerikaners, St. Brown ist zum Star gereift.

Nun soll es auch sportlich mit dem ganz großen Wurf klappen. „Es ist ganz einfach: Wir wollen den Super Bowl gewinnen“, sagte St. Brown bereits im Juni bei ESPN: „Alles andere wäre eine Enttäuschung.“ Zwar erreichten weder der 25-Jährige noch Detroit bislang das Endspiel, die Chancen stehen aber laut Experten nicht schlecht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die meisten von ihnen siedeln die Lions in ihren in den USA beliebten „Power Rankings“ vor Saisonbeginn unter den besten fünf Teams der Liga an. Nur knapp hinter Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles oder dem Dauertitelanwärter Kansas City Chiefs. Dabei müssen die Lions einen der schwierigsten Spielpläne abarbeiten.

St. Brown: „Wir sind die Außenseiter“

Schon zum Auftakt steht beim Division-Rivalen Green Bay Packers am Sonntag (22.25 Uhr MESZ) sofort ein echter Kracher in der NFC North an.

„Wir sind die Außenseiter“, sagte St. Brown. Den Respekt der Gegner verdienten sich die Lions allerdings in den vergangenen Jahren, zuletzt mit beeindruckenden 15:2 Siegen in der regulären Saison, der allerdings das ernüchternde Play-off-Aus im ersten Spiel gefolgt war.

Das Selbstvertrauen ist groß, auch bei Starspieler St. Brown. Letztes Jahr fing er die zweitmeisten Bälle (115) und erzielte die drittmeisten Touchdowns (12) aller Receiver. Grund genug für die Branchenkollegen, ihn unter die Top 20 der 100 besten NFL-Spieler zu wählen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonderer Touchdown-Jubel geplant

„Wenn ich ehrlich sein soll, weiß ich nicht wie ich über diese Top 100 denken soll“, meinte St. Brown: „Die Fans lieben es. Die Videos, die die NFL daraus macht und das Konzept sind cool. Aber wie akkurat es ist? Da bin ich mir nicht sicher.“