NFL: Dieser Deal ist eine wichtige Nachricht für St. Brown

SPORT1 07.09.2025 • 09:04 Uhr Amon-Ra St. Brown hat weiterhin starke Unterstützung an seiner Seite: Jameson Williams verlängert vor dem Saisonstart bei den Lions.

Jameson Williams bleibt offenbar langfristig in Detroit: Der Wide Receiver einigte sich laut ESPN auf eine Verlängerung über drei Jahre, die ihm bis zu 83 Millionen US-Dollar einbringen kann.

Die Unterschrift erfolgte einen Tag vor dem Saisonstart der Lions in der NFL bei den Green Bay Packers und verschafft dem explosiven Passfänger und seinem Team früh Planungssicherheit.

Perfekte Ergänzung zu St. Brown

Detroit war 2022 im Draft durch einen Trade zwanzig Picks nach oben gesprungen, um Williams an Position zwölf aus Alabama zu holen. Nach einer Eingewöhnungsphase explodierte der 24-Jährige in der vergangenen Saison: 1.011 Receiving-Yards, sieben Touchdowns als Deep-Threat sowie 61 Rushing-Yards und ein weiterer Rushing Touchdown machten ihn zur perfekten Ergänzung von All-Pro-Receiver Amon-Ra St. Brown.

ESPN schreibt nun: „Williams wird voraussichtlich neben St. Brown eine größere Rolle übernehmen.“

Hutchinson-Verhandlungen stocken

Williams befand sich ursprünglich im vierten Jahr seines Rookie-Deals, der eine Team-Option für ein fünftes Jahr beinhaltete. Durch den neuen Vertrag ist seine Zukunft nun deutlich lukrativer und sicherer.

Während Williams feiern darf, zieht sich der Poker um Edge-Rusher Aidan Hutchinson weiter hin.