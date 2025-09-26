Seattle-Serie hält an! Last-Second-Sieg in der NFL

Dank eines in letzter Sekunde verwandelten Field Goals von Kicker Jason Myers haben die Seattle Seahawks in der Football-Profiliga NFL ihren dritten Sieg nacheinander gefeiert.
Last-Second-Sieg in der NFL
Kicker Jason Myers sichert Seattle das 23:20 bei den Arizona Cardinals.
Matchwinner: Jason Myers (Nr. 5)
© AFP/GETTY IMAGES/SID/Norm Hall
Im Division-Duell bei den Arizona Cardinals setzten sich die Seahawks mit 23:20 durch, Myers sorgte mit Ablaufen der Uhr für die Entscheidung.
Entscheidendes Field Goal zum Sieg
Lange hatte es nach einem lockeren Erfolg für Seattle ausgesehen, Mitte des vierten Viertels verwandelte Myers ein Field Goal zum 20:6 - doch in der Schlussphase drehten die Cardinals mächtig auf. Nach Touchdowns von Marvin Harrison Jr. und Emari Demercado stand es kurz vor dem Ende 20:20, ehe die Seahawks doch noch konterten.
Nach vier Spielen liegt Seattle in der NFC West auf Platz zwei hinter den San Francisco 49ers, die ihre drei Spiele bislang gewonnen haben. Arizona (zwei Siege, zwei Niederlagen) ist hinter den Los Angeles Rams Letzter.