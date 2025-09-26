Seattle-Serie hält an! Last-Second-Sieg in der NFL

SID 26.09.2025 • 06:00 Uhr Kicker Jason Myers sichert Seattle das 23:20 bei den Arizona Cardinals.

Dank eines in letzter Sekunde verwandelten Field Goals von Kicker Jason Myers haben die Seattle Seahawks in der Football-Profiliga NFL ihren dritten Sieg nacheinander gefeiert.

Im Division-Duell bei den Arizona Cardinals setzten sich die Seahawks mit 23:20 durch, Myers sorgte mit Ablaufen der Uhr für die Entscheidung.

Entscheidendes Field Goal zum Sieg

Lange hatte es nach einem lockeren Erfolg für Seattle ausgesehen, Mitte des vierten Viertels verwandelte Myers ein Field Goal zum 20:6 - doch in der Schlussphase drehten die Cardinals mächtig auf. Nach Touchdowns von Marvin Harrison Jr. und Emari Demercado stand es kurz vor dem Ende 20:20, ehe die Seahawks doch noch konterten.