NFL: Eagles schlagen Cowboy nach Spuck-Attacke

Der Super-Bowl-Champion bleibt stabil: Die Philadelphia Eagles haben das Eröffnungsspiel der National Football League (NFL) gegen die Dallas Cowboys dank einer ganz starken defensiven Steigerung gewonnen. Beim 24:20-Sieg des Titelverteidigers kassierten die Eagles in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt, eröffnet wurde die Partie allerdings von einer unschönen wie unsportlichen Aktion.

Jalen Carter, einer der besten Verteidiger der im vergangenen Jahr herausragenden Eagles-Defensive, wurde bereits vor dem ersten offensiven Spielzug des Gegners vom Feld gestellt. Nach dem Kick-off kam es zu einer Verletzungsunterbrechung, während der Carter mit Dallas-Quarterback Dak Prescott aneinandergeriet und diesen bespuckte. Die Schiedsrichter disqualifizierten Carter, TV-Aufnahmen zeigen, wie Prescott zuvor in Richtung des Defensive Tackles Carter spuckte, ohne ihn aber zu treffen.

Ohne eine ihrer Stützen fanden die Eagles, die zum Start ihr Championship-Banner der letzten Saison präsentierten, erst in der zweiten Spielhälfte ihre Stabilität. Drei eigene Punkte reichten dabei zum ersten Sieg der Saison: Ein Field Goal von Kicker Jake Elliott blieben die einzigen Punkte nach der Halbzeit, im letzten Viertel bekamen beide Mannschaften keine Zähler mehr zustande.