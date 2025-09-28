NFL-Gastspiel in Dublin: Rodgers und Steelers schlagen Vikings

SID 28.09.2025 • 18:51 Uhr Das erste NFL-Spiel in Dublin geht an die Steelers. Spannung kommt erst kurz vor Spielende auf.

Star-Quarterback Aaron Rodgers hat seine Pittsburgh Steelers beim NFL-Gastspiel in Dublin zum dritten Saisonsieg geführt.

Der 41-Jährige zeigte in der irischen Hauptstadt beim 24:21-Erfolg gegen die Minnesota Vikings eine fehlerfreie Vorstellung, die Steelers konnten sich dazu auf ihre starke Defensive um T.J. Watt sowie den herausragenden Runningback Kenneth Gainwell (zwei Touchdowns) verlassen.

Die Steelers führen mit drei Siegen aus vier Spielen die AFC North vorerst an. Die Vikings, die das Spiel erst spät spannend machten und bei denen Quarterback Carson Wentz (zwei Touchdowns, zwei Interceptions) einen durchwachsenen Tag erwischte, kassierten ihre zweite Niederlage. Highlight des Spiels war ein 80-Yard-Touchdown von D.K. Metcalf nach Pass von Rodgers im zweiten Viertel.