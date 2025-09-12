NFL: Gleich zwei üble Verletzungen bei Kracher Packers vs. Commanders

SPORT1 12.09.2025 • 07:25 Uhr Die Green Bay Packers legen einen überraschend starken Saisonstart hin - und schlagen gleich mal zwei Spitzenteams aus der Vorsaison. Zwei schwere Verletzungen überschatten das Spiel.

Der NFL-Kracher zwischen den Green Bay Packers und den Washington Commanders im Thursday Night Game ist von gleich zwei schweren Verletzungen überschattet worden.

Beim 27:18 der Packers im heimischen Lambeau Field mussten sowohl Green Bays Receiver Jayden Reed als auch Running Back Austin Ekeler von den Commanders einen großen Schock hinnehmen.

NFL: Doppel-Schock im Duell Packers vs. Commanders

Der 30-jährige Ekeler hat sich ersten Befürchtungen zufolge die Achillessehne gerissen.

Der Veteran war im 4. Viertel bei einem Lauf zu Boden gegangen und musste gestützt von Betreuern das Feld verlassen. Genauere Untersuchungen sind für Freitag angesetzt.

Auch Green Bays Wide Receiver Reed erwischte es mit einem Schlüsselbeinbruch schwer: Schon im ersten Drive des Spiels fing der 25-Jährige einen 39-Yard-Pass von Quarterback Jordan Love in der Endzone. Als er mit dem Ball zu Boden stürzte, fiel ihm allerdings ein Commanders-Verteidiger auf die Schulter.

Besonders bitter: Der Touchdown zählte nicht einmal, wegen einer Holding-Strafe in der Packers-O-Line wurde der Spielzug annulliert. Packers-Coach Matt LaFleur bestätigte nach der Partie bereits, dass Reed nun länger ausfallen wird.

Bester Packers-Start seit 2020

Die Packers haben mit ihrem dominanten Auftritt auch ihr zweites Spiel in der neuen Saison gewonnen. Das Team um Star-Neuzugang Micah Parsons startete erstmals seit 2020 mit zwei Siegen.

Am ersten Spieltag hatten die Packers bereits die in der vergangenen Spielzeit so starken Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Football-Profi Amon-Ra St. Brown mit 27:13 geschlagen.

Green Bay ist damit erst das fünfte Team in der Super Bowl-Ära (seit 1966), das seine ersten beiden Spiele gegen Teams gewinnt, die in der vorangegangenen Spielzeit zwölf oder mehr Spiele gewonnen haben.

Star-Neuzugang Parsons glänzt

Ausschlaggebend für den Erfolg war vor allem die erneut starke Defense um Parsons, außerdem spielte Quarterback Love mit 214 Yards in den ersten beiden Vierteln seine statistisch bislang beste erste Halbzeit der Karriere.

Insgesamt warf er letztlich für 292 Yards, sein Gegenüber Jayden Daniels schaffte über die gesamte Spieldauer 200 geworfene Yards.

Washington kam nach dem frühen Rückstand von 0:14 nie mehr wirklich heran und kassierte die erste Saison-Niederlage.

