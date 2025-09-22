NFL: Horrorverletzung bei Chargers-Star

SPORT1 22.09.2025 • 05:57 Uhr Bittere Nachricht für die Los Angeles Chargers und Najee Harris: Der 27-Jährige hat sich schwer verletzt und wird für mehrere Monate ausfallen.

Schock für die Los Angeles Chargers: Najee Harris hat sich im Spiel gegen die Denver Broncos (23:20) schwer verletzt. Headcoach Jim Harbaugh bestätigte die schlimmsten Befürchtungen und gab bekannt, dass sich der 27-Jährige die Achillessehne gerissen hat. Damit ist die Saison für Harris beendet.

Der Running Back musste im zweiten Viertel mit einem Cart vom Feld gebracht werden. Als er loslief, um den Handoff von Quarterback Justin Herbert in Empfang zu nehmen, brach er ohne Gegnereinwirkung zusammen, griff sich sofort an die linke Wade und konnte das Feld nicht mehr eigenständig verlassen.

Harris von Harbaugh geschätzt

Bis zu seinem Ausscheiden hatte Harris sechs Läufe für 28 Yards verbucht und wirkte dabei erstmals in dieser Saison wie der dominante Ballträger, als den die Chargers ihn im März als Free Agent verpflichtet hatten. Der US-Amerikaner hat seit seinem NFL-Debüt keine Partie verpasst. Gerade diese Haltbarkeit machte ihn für Head Coach Jim Harbaugh attraktiv.

Harbaugh schätzt vor allem Harris’ kraftvollen Laufstil. In seinen ersten vier Jahren bei den Pittsburgh Steelers knackte der frühere Erstrunden-Pick jeweils die Marke von 1.000 Rushing Yards – eine Konstanz, die den Chargers 2025 ein höheres Potenzial verschaffen sollte.

