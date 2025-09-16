NFL-Ikone Tom Brady gibt nächstes Football-Comeback

SPORT1 16.09.2025 • 08:12 Uhr Tom Brady kehrt auf das Football-Feld zurück - allerdings nur für ein Mini-Turnier in der olympischen Variante Flag Football in Saudi-Arabien.

Tom Brady wird erneut auf das Football-Feld zurückkehren, allerdings nur im Rahmen eines Mini-Turniers in der olympischen Variante Flag Football.

Wie die NFL-Ikone bekanntgab, wird er am 21. März gemeinsam mit aktiven und ehemaligen Stars der Liga in Saudi-Arabien auflaufen. „Das ist eine Verpflichtung über mehrere Jahre. Wir haben offensichtlich einen guten Start. Auf dieses erste Jahr richtet sich viel Aufmerksamkeit und Energie“, teilte Brady auf einer Pressekonferenz in Las Vegas mit.

Auch Brady-Kumpel Gronkowski in Riad dabei

Neben ihm werden unter anderem Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles, Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers und Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders beim „Fanatics Flag Football Classic” in Riad auflaufen.

Auch Bradys langjähriger Teamkollege und guter Freund Rob Gronkowski hat für eine Teilnahme am Mini-Turnier zugesagt. Welche prominenten Stars ohne Football-Vergangenheit am Event teilnehmen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

„Ich habe die Kraft des Flag Footballs, der am schnellsten wachsenden Sportart der Welt, schon immer bewundert und wie sie Fans jeden Alters verbindet. Ich möchte dazu beitragen, die weltweite Bewegung und das Momentum, das unser Sport hat, weiter voranzutreiben“, so Brady weiter.

Am Turnier in Riad werden drei Teams teilnehmen, die von den drei aktuellen NFL-Head-Coaches Pete Carroll (Raiders), Sean Payton (Denver Broncos) und Kyle Shanahan (49ers) trainiert werden.

Brady beendete 2023 seine Karriere

Flag Football wird bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles erstmals olympisch sein.