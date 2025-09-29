NFL: Mahomes bringt Chiefs wieder auf Kurs

SID 29.09.2025 • 06:18 Uhr Der Quarterback der Kansas City Chiefs wirft gegen die Baltimore Ravens vier Touchdown-Pässe. Nur Buffalo und Philadelphia sind noch unbesiegt.

Mit einer herausragenden Leistung hat Patrick Mahomes die Kansas City Chiefs in der National Football League wieder auf Kurs Richtung Super Bowl gebracht. Beim Duell der Star-Quarterbacks mit Lamar Jackson und den Baltimore Ravens warf der 30-Jährige vier Touchdown-Pässe. Die Chiefs gewannen 37:20 (20:10) und glichen damit ihre Bilanz nach zwei Niederlagen zum Saisonstart aus (2:2).

"Wir haben hier und da kleine Fehler gemacht, und das hat für Frustration gesorgt", sagte Mahomes im Rückblick auf den schwachen Saisonstart. "Aber", ergänzte er, "wir haben daraus gelernt. Ich bin stolz auf die Jungs und wie sie reagiert haben, wie sie jede Woche besser werden." Der dreimalige Super-Bowl-MVP warf seine Touchdown-Pässe zu vier verschiedenen Pass-Empfängern.

Die Ravens verloren dagegen nicht nur ihr drittes Spiel in dieser Saison, sondern auch Jackson. Der zweimalige MVP musste im dritten Viertel mit einer Verletzung am Oberschenkel vom Feld. "Ich mache mir Sorgen, aber ich bin nicht überwältigt", sagte Ravens-Chefcoach John Harbaugh angesichts der drei Niederlagen. Diese seien immerhin gegen die "wahrscheinlich drei der besten Teams der Liga" zustande gekommen. Zuvor hatten die Ravens auch gegen die Buffalo Bills und die Detroit Lions verloren.

Die Bills (31:19 gegen die New Orleans Saints) und Super-Bowl Champion Philadelphia Eagles (31:26 bei den Tampa Bay Buccaneers) sind nach vier Spielen die einzigen beiden noch unbesiegten Teams in der NFL. Ihre bislang makellose Bilanz büßten unter anderem die Indianapolis Colts ein: Das Team um Quarterback Daniel Jones, am 9. November Gegner der Atlanta Falcons beim NFL-Spiel in Berlin, unterlag 20:27 bei den Los Angeles Rams.

Ebenfalls ihre erste Niederlage kassierten die von Verletzungen geplagten San Francisco 49ers. Sie unterlagen 21:26 gegen die Jacksonville Jaguars, für die Parker Washington einen Punt zum Sieg in die Endzone trug. Nach dem Spiel gerieten Jaguars-Chefcoach Liam Coen und Defensiv Coordinator Robert Saleh von den 49ers aneinander. Saleh hatte Coen zuvor beschuldigt, seine Mannschaft "stehle" Signale der gegnerischen Mannschaften.