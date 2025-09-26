NFL: Patriots-Coach kämpft gegen Prostatakrebs

SPORT1 26.09.2025 • 23:04 Uhr Traurige Nachrichten von den New England Patriots: Bei Defensive Coordinator Terrell Williams wird Prostatakrebs diagnostiziert.

Terrell Williams, Defensive Coordinator der New England Patriots, kämpft gegen Prostatakrebs.

Head Coach Mike Vrabel gab am Freitag bekannt, dass sich der 51-Jährige bereits in Behandlung befinde und mit Spezialisten spreche, um „den besten Plan zu finden, diese Krankheit zu bekämpfen und zu heilen“. Das medizinische Personal des Klubs unterstütze Williams dabei „fantastisch“, ergänzte Vrabel.

Williams arbeitete bereits von 2018 bis 2023 unter Vrabel bei den Tennessee Titans und folgte ihm in der Offseason zu den Patriots.

„In diesem harten Geschäft brauchst du Leute, denen du uneingeschränkt vertrauen kannst“, erklärte Vrabel über die Zusammenarbeit mit Williams. „Er ist genau so jemand. Er hat die Fähigkeit, jeden zu erreichen, und das hat mir immer geholfen, die Dinge im Blick zu behalten.“

Krebskranker NFL-Coach zieht sich zurück

Zum Saisonauftakt gegen die Las Vegas Raiders (13:20) hatte Williams die Defensive noch selbst gecallt, zog sich nach der Diagnose jedoch zurück.

Für das dritte Spiel gegen die Carolina Panthers wird Inside-Linebackers-Coach Zak Kuhr die Plays an die Defense funken. Der 37-Jährige gilt als enger Vertrauter von Williams, der trotz seiner Erkrankung so nah wie möglich am Team bleiben soll.

„T ist immer ein wichtiger Teil unserer Arbeit“, betonte Kuhr. „Wir denken ständig an ihn.“

„Wirklich traurig“: Spieler unterstützen Williams

Auch die Spieler unterstützen ihren Defensive Coordinator. „Er ist ein aufrichtiger Kerl und ein guter Trainer, der uns immer zur Verantwortung gezogen und das Spiel immer unterhaltsam gestaltet hat, indem er uns dazu motiviert hat, hart zu spielen und füreinander zu spielen“, sagte Safety Jaylinn Hawkins. „Wenn so etwas passiert, denkt man nur: ‚Verdammt.‘ Es ist wirklich traurig.“

