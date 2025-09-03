NFL-Profi rettet gleich 19 Hunde und geht viral!

SPORT1 03.09.2025 • 08:14 Uhr NFL-Receiver Khalil Shakir rettet 19 Hunde vor der Einschläferung und organisiert ein Adoptionsevent.

Khalil Shakir strahlte über das ganze Gesicht, als er die Van-Tür öffnete. Drinnen warteten 19 Hunde, die andernfalls eingeschläfert worden wären.

Der Wide Receiver der Buffalo Bills half am Sonntag gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Nickel City Canine Rescue dabei, die Tiere aus dem überfüllten Tierheim von Clarke County zu übernehmen. Weil dort Platzmangel herrscht, müssen Hunde sonst eingeschläfert werden.

Persönliches Anliegen des NFL-Receivers

Die Verbindung ist emotional: Auch Shakirs eigene Hündin Missy stammt aus genau diesem Heim und wurde im vergangenen Jahr von Nickel City gerettet, bevor die Familie sie adoptierte.

Für den 26 Jahre alten Receiver und seine Frau Sayler war es deshalb selbstverständlich, erneut mitzuhelfen. Bereits im Mai hatten sie eine Rettungsaktion mit 26 Hunden begleitet.

Das Video des jüngsten Transports verbreitete sich rasend schnell - nur einen Tag, nachdem die Shakir Family Foundation ein großes Tieradoptions­event ausgerichtet hatte. Acht lokale Tierschutzorganisationen waren vor Ort, zahlreiche Bills-Profis schauten vorbei, und 18 Hunde von Nickel City fanden ein neues Zuhause.

Bills-Star Shakir packt persönlich an

Am Rande der Veranstaltung erfuhr Shakir, dass am nächsten Tag erneut Hunde aus Clarke County eintreffen würden.

„Seine Augen leuchteten auf! Er sagte, er würde sehr gern wieder helfen“, berichtete eine Vertreterin von Nickel City Canine Rescue per E-Mail. Gesagt, getan: Zusammen mit seiner Mutter Mona und zwei Freunden stieg Shakir in den Transporter und lud die Hunde persönlich aus.