NFL: Rücktritts-Knall um Superstar schockt Las Vegas

SPORT1 05.09.2025 • 07:18 Uhr Amari Cooper beendet plötzlich seine NFL Laufbahn. Las Vegas Raiders stehen vor Patriots Kickoff mit nur vier Receivern und Coach Pierce sucht Ersatz.

Wide Receiver Amari Cooper hat den Las Vegas Raiders nur wenige Tage vor dem Kickoff in New England seinen Rücktritt angekündigt und damit die Fans der NFL Schockiert. Das bestätigte eine Quelle ESPN am Donnerstag. Der 31-jährige Routinier war erst Ende August als Free Agent zu seinem ursprünglichen Team zurückgekehrt und hatte noch vollmundig versprochen: „Vertraut mir, ich habe noch Saft im Tank.“

Cooper wurde 2015 an Position vier von den damals noch in Oakland beheimateten Raiders gedraftet. In 52 Partien im Silber-Schwarz-Trikot sammelte er 225 Catches für 3 183 Yards und 19 Touchdowns, knackte in seinen ersten beiden Jahren jeweils die 1 000-Yard-Marke. Während der Saison 2018 schickte ihn ein Trade zu den Dallas Cowboys, ehe er 2022 in Cleveland landete und vergangenen Oktober von den Buffalo Bills übernommen wurde. Ende August unterschrieb er dann erneut in Las Vegas - der erhoffte Neustart ist nun Makulatur.

Lücke im Receiving Corps

Raiders-Offensivkoordinator Chip Kelly sagte, Cooper habe Trainer Pete Carroll am Morgen angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er mit dem Spielen aufgehört habe.

„Das ist bedauerlich, denn ich halte ihn für einen verdammt guten Footballspieler“, sagte Kelly. „Aber er weiß in seinem Herzen, was er tun will, also wünsche ich ihm alles Gute.“

Mit Coopers plötzlichem Rückzug bleiben Head Coach Antonio Pierce aktuell nur vier Receiver auf dem 53-Mann-Roster: Jakobi Meyers, Tre Tucker, Dont’e Thornton und Jack Bech. Die Franchise muss kurzfristig nachrüsten, um Quarterback Aidan O’Connell genügend Anspielstationen zu bieten.