NFL: St. Brown entschuldigt sich für Kraftausdrücke

SID 23.09.2025 • 07:51 Uhr Beim Sieg seiner Lions jubelt Amon-Ra St. Brown ein bisschen zu laut über seinen Touchdown.

Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hat für den Jubel über seinen vierten Touchdown der NFL-Saison um Entschuldigung gebeten.

Mikrofone hatten eingefangen, wie der 25-Jährige von den Detroit Lions nach seinem Lauf in die Endzone einige Kraftausdrücke verwendete. „Es tut mir leid, Leute“, sagte St. Brown am Montagabend (Ortszeit) bei ESPN.

Beim 38:30-Erfolg der Lions bei den Baltimore Ravens hatte der Wide Receiver sein Team im dritten Viertel mit dem Touchdown im Spiel gehalten - und laut „I run this shit“ gerufen, dann schob er noch das „N-Wort“ nach. „Entschuldigt meine Kraftausdrücke“, sagte der Star-Receiver leicht verlegen: „Es war ein großer Touchdown, ich war einfach voller Emotionen. Da war ich ein wenig aufgeregt.“