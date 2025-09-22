NFL: Star-Verteidiger Nick Bosa fehlt den 49ers lange

SID 22.09.2025 • 22:13 Uhr Der Verlust von Nick Bosa ist ein weiterer schwerer Schlag für die 49ers.

Hiobsbotschaft für die San Francisco 49ers: Star-Verteidiger Nick Bosa wird der Franchise von der Westküste für den Rest der Saison fehlen. Wie ESPN am Montag berichtete, hat sich der 27-Jährige im Spiel gegen die Arizona Cardinals in der National Football League (NFL) am Vortag nun doch einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Zunächst war die schwerwiegende Verletzung nach ersten Untersuchen noch ausgeschlossen worden.

Beim knappen 16:15-Sieg seiner Mannschaft war Bosa bereits kurz vor Ende des ersten Viertels vom Feld gehumpelt. Der US-Amerikaner, 2022 als bester Defensivspieler der Liga ausgezeichnet, hatte sich bereits vor einigen Jahren das Kreuzband gerissen, damals allerdings im linken Knie.