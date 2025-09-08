NFL-Superstar schubst Fan nach Handgreiflichkeiten!

SPORT1 08.09.2025 • 13:22 Uhr Die Baltimore Ravens verspielen gegen Buffalo eine klare Führung im letzten Viertel. Ein Fan wird handgreiflich, Lamar Jackson wehrt sich.

Ein packender Football-Abend endete für die Baltimore Ravens nicht nur sportlich bitter. Beim 40:41 gegen die Buffalo Bills geriet Quarterback Lamar Jackson nach einem Touchdown-Jubel mit einem Anhänger der Hausherren aneinander.

Knapp eine Minute vor Ende des dritten Viertels bediente Jackson seinen Wide Receiver DeAndre Hopkins mit einem 29-Yard-Pass in die Endzone. Die beiden feierten direkt vor der ersten Zuschauerreihe, als ein Fan im roten Bills-Jersey Hopkins erst auf den Helm klopfte und anschließend Jackson traf.

NFL-Superstar Jackson wehrt sich gegen Fan

Der zweimalige MVP antwortete mit einem kräftigen Zweihand-Schubser, der den Anhänger zu Boden gehen ließ. Ordner führten den Störenfried umgehend aus dem Stadion.

Nach der Partie zeigte sich der 28-Jährige selbstkritisch: „Er hat mich geschlagen und ständig geredet - da habe ich kurz vergessen, wo ich bin“, erklärte Jackson. „In solchen Momenten muss man nachdenken. Dafür ist die Security da. Meine Emotionen haben mich übermannt, hoffentlich passiert das nicht noch einmal.“

Seinen engen Kontakt zu den Fans will Jackson dennoch beibehalten: „Unsere eigenen Zuschauer machen so etwas nicht. Wenn wir künftig punkten, werde ich wieder zur Tribüne gehen.“

NFL-Start: Ravens verspielen komfortable Führung gegen Bills

Das Hopkins-Big-Play brachte Baltimore scheinbar komfortabel mit 34:19 in Front. Doch im Schlussviertel brach die Defense ein, kassierte 22 Punkte und ermöglichte Buffalo das Comeback. Offensiv gelangen den Ravens in dieser Phase nur sechs Zähler - zu wenig, um den Auftaktsieg einzutüten.