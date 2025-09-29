NFL: Tränen der Trauer - Auftritt von Superstar bewegt

Als kurz vor dem Anpfiff in der NFL die Nationalhymne lief, brach Chris Jones am Spielfeldrand in Tränen aus. Er konnte seine Trauer nicht mehr verbergen. Der Superstar-Verteidiger reiste erst wenige Minuten vor dem Spiel von der Beerdigung seiner Tante an und lieferte dann beim 37:20 seiner Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens ab.
Tränen der Trauer: Sein Auftritt bewegt
Dabei war überhaupt nicht klar, ob Jones spielen kann. Denn er verpasste das gesamte Aufwärmen, landete erst eine gute Stunde vor dem Kickoff mit dem Privatjet und kam aus Mississippi zurück. Er zog seinen schwarzen Anzug in der Kabine aus und lief aufs Feld.
In seiner Heimat hatte er wenige Stunden vor der Partie noch den Sarg seiner Tante getragen. „Es ist immer schwer, wenn man jemanden verliert, den man liebt, schätzt und der einem am Herzen liegt. Das ist emotional“, sagte Jones.
Der Defensive Tackle wollte dennoch unbedingt spielen. „Aber wenn man von guter Energie und guten Menschen umgeben ist, fühlt man sich gut.“
Jones reist von Beerdigung an
Vor allem dank Jones, der auf seiner Position seit Jahren zu den besten der Liga gehört, entzauberten die Chiefs Ravens-Quarterback Lamar Jackson. Er kam nur auf 147 Passing Yards bevor er mit einer Oberschenkelverletzung ausschied. Auch Running Back Derrick Henry kam nur auf 42 Rushing Yards. Abgesehen von einem Touchdown-Drive zu Beginn und einem späten 71-Yard-TD-Lauf von Justice Hill hatten die Ravens Schwierigkeiten, den Ball zu bewegen.
„Das sind meine Brüder“, sagte Jones . „Sie haben mich sehr unterstützt und hatten Verständnis für den Zeitplan, die Beerdigung, sodass ich trotzdem beim Spiel dabei sein und meine Familie unterstützen konnte.“
Das Schicksal von Jones bewegte auch seine Teamkollegen. Quarterback Patrick Mahomes sagte: „Natürlich haben wir für Chris gebetet, wir lieben ihn und sind einfach froh, dass er hier ist, damit wir ihn unterstützen können. Ich glaube, das hat die Jungs motiviert, sich noch mehr anzustrengen und noch härter für ihn zu spielen.“