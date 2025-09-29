NFL: Tränen der Trauer - Auftritt von Superstar bewegt

Vincent Wuttke 29.09.2025 • 06:33 Uhr Chiefs-Star Chris Jones muss einen Schicksalsschlag verkraften, verpasst das Aufwärmen und siegt dann.

Als kurz vor dem Anpfiff in der NFL die Nationalhymne lief, brach Chris Jones am Spielfeldrand in Tränen aus. Er konnte seine Trauer nicht mehr verbergen. Der Superstar-Verteidiger reiste erst wenige Minuten vor dem Spiel von der Beerdigung seiner Tante an und lieferte dann beim 37:20 seiner Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens ab.

Dabei war überhaupt nicht klar, ob Jones spielen kann. Denn er verpasste das gesamte Aufwärmen, landete erst eine gute Stunde vor dem Kickoff mit dem Privatjet und kam aus Mississippi zurück. Er zog seinen schwarzen Anzug in der Kabine aus und lief aufs Feld.

In seiner Heimat hatte er wenige Stunden vor der Partie noch den Sarg seiner Tante getragen. „Es ist immer schwer, wenn man jemanden verliert, den man liebt, schätzt und der einem am Herzen liegt. Das ist emotional“, sagte Jones.

Der Defensive Tackle wollte dennoch unbedingt spielen. „Aber wenn man von guter Energie und guten Menschen umgeben ist, fühlt man sich gut.“

Jones reist von Beerdigung an

Vor allem dank Jones, der auf seiner Position seit Jahren zu den besten der Liga gehört, entzauberten die Chiefs Ravens-Quarterback Lamar Jackson. Er kam nur auf 147 Passing Yards bevor er mit einer Oberschenkelverletzung ausschied. Auch Running Back Derrick Henry kam nur auf 42 Rushing Yards. Abgesehen von einem Touchdown-Drive zu Beginn und einem späten 71-Yard-TD-Lauf von Justice Hill hatten die Ravens Schwierigkeiten, den Ball zu bewegen.

„Das sind meine Brüder“, sagte Jones . „Sie haben mich sehr unterstützt und hatten Verständnis für den Zeitplan, die Beerdigung, sodass ich trotzdem beim Spiel dabei sein und meine Familie unterstützen konnte.“